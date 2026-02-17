Τι αλλάζει σε 4 σχολεία της Καλαμάτας

Για τον υποβιβασμό των οργανικών θέσεων 4 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμάτας (2 σε χωριά και 2 στην πόλη), που προτείνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2026 – 2027, καλείται να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.

Η πρόταση της Διεύθυνσης αφορά τον υποβιβασμό: Του Δημοτικού Σχολείου Θουρίας από 9/θέσιο σε 8/θέσιο. Του 13ο Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας από 10/θέσιο σε 8/θέσιο. Του 6ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας από 8/θέσιο σε 7/θέσιο. Και του Δημοτικού Σχολείου Πλατέος από 3/θέσιο σε 2/θέσιο.

Στην εισήγηση αναφέρεται ότι δεν προτείνεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμός, κατάργηση ή μετατροπή) για το σχολικό έτος 2026-2027 στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) του Δήμου Καλαμάτας.