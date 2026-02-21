Προβλήματα με τη μεταφορά μαθητών στο Δημοτικό Λεΐκων

Προβλήματα με τη μεταφορά μαθητών υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο Λεΐκων το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που σταμάτησαν τα ταξί και ανέλαβε τη μεταφορά πούλμαν.

Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες γονιών, το πρόβλημα εντοπίζεται το μεσημέρι στο σχόλασμα, όπου τα παιδιά σχολούν στη 1.20 το μεσημέρι, αλλά το πούλμαν τα παίρνει 50 λεπτά μετά, στις 2.10. Και αυτό γιατί περνάει πρώτα και μαζεύει τα παιδιά από το 3ο και το 7ο Γυμνάσιο – Πειραματικός της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα οι μικροί μαθητές να επιστρέφουν αργά το μεσημέρι και ταλαιπωρημένα στα σπίτια τους.

Το πρόβλημα αφορά και τα παιδιά στο Ξηροκάμπι Λεΐκων, όπου το πούλμαν δεν μπορεί να μπει στον οικισμό, με αποτέλεσμα να τα αφήνει στο κέντρο “Αρχόντισσα” και να αναγκάζουν να περπατούν και ένα ή και παραπάνω χιλιόμετρο, μέσα στη βροχή, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες, η καθυστέρηση της επιστροφής προκαλεί πρόβλημα σε παιδιά με φροντιστήρια, που όλο το προηγούμενο διάστημα, με βάση τη μεταφορά με ταξί, είχαν προγραμματίσει και ξεκινούσαν στις 2.30 το μεσημέρι.

Γονείς μας διαμαρτυρήθηκαν ότι έθεσαν το πρόβλημα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, αλλά συνάντησαν αδιαφορία από υπηρεσιακά στελέχη και αιρετούς.

Γ.Σ.

(Φωτογραφία αρχείου)