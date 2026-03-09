Δίκη Χρυσής Αυγής: Κόλαφος η Εισαγγελέας, απέρριψε όλα τα αιτήματα ελαφρυντικών (βίντεο)

Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για όλους τους καταδικασθέντες στη δική της Χρυσής Αυγής από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών εισηγήθηκε προ ολίγου η εισαγγελέας έδρας Κυριακή Στεφανάτου.

Στην αίθουσα επικράτησε έντονη αντίδραση από πλευράς των συνηγόρων των καταδικασθέντων, ενώ ο Ιωάννης Λαγός, ο μοναδικός που παρέστη φώναξε «συνεχίστε το θέατρο, πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε». Παρέμεινε στην αίθουσα κατόπιν εισήγησης της Εισαγγελέως.

Η εισήγηση της Εισαγγελέως ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή των μέγιστων δυνατών ποινών στους καταδικασθέντες, που στην περίπτωση των επτά καταδικασμένων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ανέρχεται σε 15, ενώ για τους καταδικασθέντες όπως η σύζυγος του Ν.Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, που δεν εξέτισαν ποινή λόγω αναστολής, ανοίγει ο δρόμος ώστε να οδηγηθούν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα η Κ. Στεφανάτου απέρριψε το αίτημα του ελαφρυντικού του σύννομου βίου, αναφέροντας αφ’ ενός πώς στην περίπτωση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Ν.Μιχαλολιάκου δεν συντρέχει λευκό ποινικό μητρώο, όπως επίσης και στις περιπτώσεις Πανταζή και Τσορβά. Αφετέρου πως όσον αφορά τους υπόλοιπους, το λευκό ποινικό μητρώο δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο και προϋπόθεση είναι η επιβλητέα ποινή να είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

Σημείωσε επίσης πως η τέλεση σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, για την οποία καταδικάστηκαν τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, με ρατσιστικό μάλιστα κίνητρο δεν αναδύεται ξαφνικά.

Ως προς το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, πρότεινε επίσης την απόρριψη του καθώς, όπως τόνισε, «όλοι οι αιτούντες τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή, ουδέποτε αποδέχτηκαν τις αποδιδόμενες πράξεις, και ακόμη και μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ουδείς διέκοψε τη σχέση με τη Χρυσή Αυγή».

Αναφέρθηκε άλλωστε σε πλήθος δηλώσεων των καταδικασθέντων κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως του Μ. Μιχαλολιάκου που δηλώνει ως και σήμερα «υπερήφανος για τις ιδέες του», του πρώην ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού που είχε πει «γ.μω τη Δικαιοσύνη σας» και του Ηλ. Κασιδιάρη το 2017, ο οποίος είχε δηλώσει για υπουργό της κυβέρνησης, «μόλις γ..μησα μια αδελφή». Κατέληξε έτσι η Κ. Στεφανάτου πως η αίτηση για το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είναι «υποκριτική», καθώς δεν προέρχεται από καλή προαίρεση.

Ως προς τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης, απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης ως αόριστο, καθότι σημείωσε, δεν αναφέρονται συγκεκριμένα περιστατικά. Επίσης ο Ν. Μιχαλολιάκος είχε αιτηθεί αναβολή κατά την έναρξη της διαδικασίας, όπως ανέφερε, προκειμένου να είναι παρών, ωστόσο παρέστη μόνο κατά την απολογία του, όπως τόνισε η Κ. Στεφανάτου.

Ως προς το ελαφρυντικό του Άρθρου 84, Παρ. Δ του ποινικού κώδικα, το απέρριψε επίσης ως κατ’ ουσία αβάσιμο, εφόσον οι καταδικασθέντες ουδέποτε ισχυρίστηκαν ότι εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση παρά τη θέληση τους.

Περί μετανοίας, τόνισε ότι η μετάνοια οφείλει εκτός από ειλικρινής, να υλοποιείται και εμπράκτως με συγκεκριμένες πράξεις. Απέρριψε έτσι το σχετικό αίτημα των καταδικασθέντων Σκάλκου, Τσακανίκα αλλά και του Γ. Δήμου. Στην περίπτωση του τελευταίου, εισηγήθηκε να απορριφθεί και ο ελαφρυντικός ισχυρισμός ότι στις πράξεις αυτές οδηγήθηκε από μεγάλη ένδεια. Σημείωσε άλλωστε πως ο ίδιος ισχυριζόταν πως είχε ένα σταθερό, έστω και μικρό εισόδημα, ως συνταξιούχος των ΕΛΤΑ. Κάτι που δεν ίσχυε για πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που επλήγησαν οικονομικά τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Απέρριψε ακόμη τα αιτήματα ελαφρυντικών περιστάσεων λόγω μετεφηβικής ηλικίας.

Σημείωσε τέλος πως η αποφυλάκιση πολλών κατηγορουμένων που είχαν ήδη εκτίσει μέρος της ποινής μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους, οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις του νόμου και συνιστά ήδη δικονομική ωφέλεια για τους καταδικασθέντες και σε δεύτερο βαθμό. Η δίκη συνεχίζεται μετά τη διακοπή με τις δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης.

