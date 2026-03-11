Εκπαιδευτικές δράσεις από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις - Εθελοντισμός, Σεβασμός και Υγιεινός Τρόπος Ζωής (βίντεο)

Με στόχο την καλλιέργεια των αξιών του εθελοντισμού και της προσφοράς υλοποιήθηκε στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις η εκπαιδευτική δράση «Ημερολόγιο 2026».

Τα παιδιά, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, δημιούργησαν με φαντασία και δημιουργικότητα ημερολόγια για το νέο έτος. Μέσα από τη διαδικασία αυτή έμαθαν τη σημασία της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Τα ημερολόγια προσφέρθηκαν σε δομές της τοπικής κοινότητας, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης. Μέσα από αυτή τη δράση, τα παιδιά βίωσαν στην πράξη πόσο σημαντικό είναι να βοηθάς τον συνάνθρωπο και να συμβάλλεις θετικά στην κοινωνία.

Παράλληλα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για την ενημέρωση και την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις: Μέσα από μια δημιουργική και κατάλληλα προσαρμοσμένη δραστηριότητα, τα παιδιά γνώρισαν τα μέλη του σώματός τους με την ορθή ονομασία τους και κατανόησαν βασικές διαφορές μεταξύ των φύλων, σε κλίμα ασφάλειας και σεβασμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σωστή φροντίδα και προστασία του σώματος. Στόχος της δράσης ήταν να ενισχυθεί η αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα των παιδιών να θέτουν όρια, καλλιεργώντας στάσεις πρόληψης απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης.

«ΤΟ ΘΥΜΟΜΕΤΡΟ»

"Ο θυμός αποτελεί ένα έντονο συναίσθημα που επηρεάζει την καθημερινότητα του παιδιού, κυρίως όταν αυτό καλύπτεται από άλλες συμπεριφορές όπως κλάμα ή επιθετικότητα. Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί να αναγνωρίσει το συναίσθημα του θυμού, να το κατανοήσει και να το ελέγξει ενισχύοντας έτσι την αυτογνωσία και την αυτορρύθμιση" τονίζεται.

Επιπλέον, τα Εργαστήρια Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού για την ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις. Μέσα από γρίφους, σταυρόλεξα και διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τους βασικούς κανόνες μιας ισορροπημένης διατροφής και έμαθαν τη σημασία των σωστών επιλογών στην καθημερινότητά τους.

Στόχος ήταν η καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.