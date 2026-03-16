Σεμινάριο STEM από τον Δήμο Καλαμάτας - Μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαιδευτικό, δια ζώσης σεμινάριο STEM που διοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, απευθυνόμενο στους εκπαιδευτικούς των ομάδων που πρόκειται να συμμετάσχουν στο 5ο Φεστιβάλ Ρομποτικής & Ευφυών Συστημάτων, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του τομέα της Προσχολικής Εκπαίδευσης έως και την Γ’ τάξη του Δημοτικού.

Το σεμινάριο αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της εκπαιδευτικής κοινότητας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες σύγχρονες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες και δημιουργικά εργαλεία για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της μεθοδολογίας STEM στην καθημερινή διδακτική πράξη. Η διοργάνωση και ο επιστημονικός σχεδιασμός του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία του Εργαστηρίου Συστημάτων Λογισμικού & Βάσεων Δεδομένων (SODA Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με επικεφαλής τον Καθηγητή Κώστα Βασιλάκη, καθώς και του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής & Αυτόνομων Συστημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μηνά Λιαροκάπη.

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε δραστηριότητες και εργαστήρια, αναπτύσσοντας ιδέες και διδακτικές προσεγγίσεις γύρω από τις αρχές της εκπαίδευσης STEM, καθώς και να εξοικειωθούν με πρακτικές εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση του πακέτου ρομποτικής που παρέχεται δωρεάν από τον Δήμο Καλαμάτας στις σχολικές ομάδες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μηνάς Λιαροκάπης παρουσίασε το θέμα «Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη», αναδεικνύοντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις εφαρμογές τους.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Μπατιστάτος, από το Εργαστήριο Ψηφιακών Επικοινωνιών και Συστημάτων (DCS Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε το θέμα «Εφαρμογές των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – Drone», εστιάζοντας στις δυνατότητες και στις καινοτόμες χρήσεις των drones σε σύγχρονες εφαρμογές.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 5ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας.