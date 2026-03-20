Μαθηματικά: Διακρίσεις Καλαματιανών μαθητών στον “Αρχιμήδη”

Δύο μαθητές Λυκείου από την Καλαμάτα κατάφεραν να διακριθούν στην 43η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης», η οποία διεξήχθη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Ανάμεσα σε εκατοντάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα, ο Άλκης Καρακαϊδός από το 4ο ΓΕΛ και ο Δημήτρης Ζάρτουλας από το 1ο ΓΕΛ, κατέκτησαν αμφότεροι το χάλκινο μετάλλιο, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η σκληρή δουλειά ανταμείβονται.

Η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο Αρχιμήδης» είναι ένας από τους σημαντικότερους μαθηματικούς διαγωνισμούς στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Στόχος της είναι η καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Αποτελεί τη δεύτερη φάση των Πανελλήνιων Μαθηματικών Διαγωνισμών και μέσα από αυτήν αναδεικνύονται οι μαθητές που θα προχωρήσουν σε επόμενα στάδια και ενδεχομένως θα εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.