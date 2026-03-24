Μαθητές του 13ου Δημοτικού Καλαμάτας στην Ισπανία

Την ομάδα φιλοξένησε το Δημοτικό Σχολείο της Ουέλβα, μιας πόλης της νότιας Ισπανίας, με σύμβολα στη σημαία της ένα κάστρο, ένα λιμάνι και ένα ελαιόδεντρο. Ολα αυτά τηρουμένουν των αναλογιών στην αποστολή αυτή συνέδεσαν την Ουέλβα με την Καλαμάτα. Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής τους μαθητές και εκπαιδευτικοί, τις δύο πρώτες ημέρες επισκέφτηκαν μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της Σεβίλλης. Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το συνεργαζόμενο σχολείο υποδοχής, Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Doce de Octubre στην πόλη Ουέλβα, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε ο Χριστόφορος Κολόμβος το πρώτο του ταξίδι προς την Αμερική. Η υποδοχή που τους επιφυλάχτηκε ήταν θερμή και εγκάρδια! Με τα παιδιά των δύο τμημάτων της Στ΄ τάξης του σχολείου γνωρίστηκαν, συμπαίξανε, συνέργησαν ποικιλοτρόπως σε δράσεις εντός και εκτός σχολικού χώρου και ωραρίου, αντάλλαξαν καλές πρακτικές, μοιράστηκαν όμορφες εμπειρίες.

Αξιοσημείωτη υπήρξε η επίσκεψη στο Δημαρχείο όπου δέχτηκαν δώρα, γνώρισαν και συνομίλησαν με τη Δήμαρχο της Ουέλβα Κυρία María del Pilar Miranda Plata και την Αντιδήμαρχο υπεύθυνη για θέματα Παιδείας και Κυκλοφορίας της πόλης της Ουέλβα Κυρία Maria de los Milagros Rodríguez Sánchez, με ευθύνη των οποίων επιτελείο του Δήμου της Ουέλβα πρόσφερε πολύωρη, ξενάγηση σε εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής και ιστορικής αναφοράς. Η συγκεκριμένη κινητικότητα μαθητών ήταν αφιερωμένη στην «Ενέργεια» και το «Ενεργειακό Αποτύπωμα» και εντάσσεται στην διαπρογραμματική έρευνα του σχολείου για την «μάθηση μέσω ταξιδιού» (learning by travelling).

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε ο τρόπος που η βιωματική μάθηση και το ταξίδι σχετίζονται με τον «Ψηφιακό Γνωστικό Θόρυβο», της συνεχούς επαφής των μαθητών με τις οθόνες και το διαδίκτυο. Η κατάσταση των διαρκών ερεθισμάτων της ταξιδιωτικής εμπειρίας συσχετίστηκε με την συνεχή ψηφιακή διέγερση την οποία υπόκεινται σήμερα τα παιδιά ώστε να υπάρχει διεθνής προβληματισμός για το ενδεχόμενο ενός «Συνδρόμου Ψηφιακού Θορύβου Παιδικής Ηλικίας». Πώς η μάθηση μέσω ταξιδιού και οι νέες μορφές βιωματικής μάθησης συσχετίζονται με την υφιστάμενη «Ρύπανση Προσοχής (Attention Pollution)» η οποία μας βάλλει όλη την ημέρα; Η ταξιδιωτική εμπειρία και η βιωματική μάθηση εξετάστηκαν σε σχέση με την ζωή χωρίς «ψηφιακή πραγματικότητα», όπως δηλαδή ήταν η ανθρωπότητα για χιλιάδες χρόνια, για πολλούς πολιτισμούς και τόπους, τους οποίους, ωστόσο, ένωσε με το ταξίδι του ο Χριστόφορος Κολόμβος και οι άλλοι θαλασσοπόροι.

Ηταν ένα πολυδιάστατο μορφωτικό ταξίδι που εμπλούτισε με πολύτιμα βιώματα τα παιδιά. Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί Αναστάσιος Ζόμπολας, Δάσκαλος, Διευθυντής του Σχολείου, Παναγιώτης Κυρίτσης, Δάσκαλος της ΣΤ' Τάξης και Δημήτριος Σαρρής, Εκπαιδευτικός Μουσικής του Σχολείου.