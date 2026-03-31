Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας: “Αμεσα επισκευές στο 1ο Δημοτικό Γαργαλιάνων”

Εκτιμά ότι η λογική κόστους-οφέλους στη συντήρηση των σχολείων, στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών είναι “πολιτική επιλογή επικίνδυνη και εγκληματική”.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Συλλόγου των εκπαιδευτικών του νομού αναφέρει πως “η χρόνια υποχρηματοδότηση και απαξίωση του δημόσιου σχολείου μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με σοβαρά προβλήματα υποδομών. Για άλλη μια φορά μαθητές και εκπαιδευτικοί «βλέπουν» κομμάτια φλοιού του σκυροδέματος, κάνοντας εμφανή τον οπλισμό, που έχουν πέσει σε σχολική αίθουσα. Πρόκειται για την αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαργαλιάνων.

Μπορεί χτες Σάββατο να ξεκίνησε η αποκατάσταση της ζημιάς, όμως συνολικότερα το κτήριο χρειάζεται εκτενέστερη επισκευή. Άμεσα να μονωθεί η ταράτσα, στην οποία λιμνάζουν τα νερά, με αποτέλεσμα να διαβρώνεται όλη η οροφή και να αποκολλούνται κομμάτια αυτής ή να ξεφλουδίζει. Επεμβάσεις άκρως απαραίτητες για να μη συμβεί κάτι χειρότερο. Γιατί δεν γίνεται η ασφάλεια των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών να την αφήνουμε στην «τύχη». Δυστυχώς και αυτό το περιστατικό εντάσσεται στη συνολική απαξίωση των σχολικών υποδομών εντασσόμενο στη λογική κόστους-οφέλους. Οι ανάγκες συντήρησης των σχολείων και ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών λογίζονται ως βάρος. Πρόκειται για πολιτική επιλογή επικίνδυνη και εγκληματική”.

Η διοίκηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σημειώνει ότι “ο Δήμος Τριφυλίας φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την άθλια κατάσταση των σχολικών μονάδων. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που πάλι εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν καταγγείλει την κατάρρευση μέρους της οροφής στο ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών. Τα σχολεία λειτουργούν με επικίνδυνους όρους για την ασφάλεια των μαθητών μας και του προσωπικού. Τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Παλιά κτήρια, με φθορές που χρονίζουν, μουχλιασμένες αίθουσες και σοβάδες που πέφτουν, αίθουσες, ταράτσες και προαύλια που πλημμυρίζουν, είναι λίγα από όσα συμβαίνουν καθημερινά. Τα περισσότερα σχολεία του συλλόγου μας είναι γερασμένα, τα «μερεμέτια» και τα «μπαλώματα» δεν αποτελούν λύσεις, καθώς οι επισκευές πρέπει να επαναληφθούν, αφού κυρίως είναι κατασκευές πρόχειρες και με φθηνά υλικά. Τα σχολεία χρειάζονται γενναίες και μεγάλες παρεμβάσεις για να πληρούν τους στοιχειώδεις κανονισμούς ασφάλειας.

Σε μια περιοχή σεισμογενή, όπως η Μεσσηνία, οφείλουν οι δημοτικές αρχές να συντηρούν και να παρεμβαίνουν άμεσα, όταν υπάρχουν φθορές και ζημιές. Οφείλουν να διενεργούν αντισεισμικούς ελέγχους συχνά και να ενημερώνουν τη σχολική κοινότητα για αυτούς. Οφείλουν να διατηρούν ασφαλή και να εκσυγχρονίζουν τις σχολικές μονάδες.

Επιπλέον για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και του εκπαιδευτικού έργου χρειάζεται η παγία δόση να δίνεται αδιάλειπτα, να γνωρίζουν οι διευθυντές-ντριες και οι προϊσταμένες ποιους κωδικούς προμηθειών άμεσα εφοδιάζονται από το Δήμο Τριφυλίας, να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα των σχολείων σε υλικά. Καθώς και η τεχνική υπηρεσία άμεσα να ανταποκρίνεται και να προχωρά στις απαραίτητες εργασίες”.

Τέλος, επισημαίνει πως “είναι απαραίτητο εδώ και τώρα κράτος και αρμόδιοι φορείς να βάλουν στο επίκεντρό τους τα πραγματικά προβλήματα της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως η υποχρηματοδότηση

και τα σύγχρονα και ασφαλή σχολεία”.