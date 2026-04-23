4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: 1η θέση στην Ελλάδα στον διαγωνισμό «EU Conexus» - Εκπροσώπηση της χώρας στον Ευρωπαϊκό τελικό

Ύστερα από μια εξαιρετική πορεία στον Εθνικό Τελικό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ομάδα των μαθητών ξεχώρισε για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική της ευαισθησία. Η επιτυχία αυτή αποτελεί καρπό συστηματικής προσπάθειας, συνεργασίας και αφοσίωσης και σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για τη σχολική κοινότητα.

Το 4ο Γυμνάσιο πλέον προετοιμάζεται για τη συμμετοχή στον μεγάλο Ευρωπαϊκό τελικό την ερχόμενη Δευτέρα 27/4 στη Βιέννη, όπου θα έχει την τιμή να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, διεκδικώντας μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση.

Οι μαθητές που συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία είναι οι: Παναγιώτης Γκιούλος, Ζωή Κεχαγιά, Αναστασία Μαυρέα και Ιωάννης Παπαδόπουλος. Τους μαθητές/τριες καθοδήγησαν οι εκπαιδευτικοί Νίκος Κατσούλης και Ρεβέκα Σκαρπαλέζου. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί Λίντα Ρεμπατσουλέα και Μάρθα Γεωργακόπουλου συνέβαλαν στην υποστήριξη της προσπάθειας. “Η κατάκτηση της πρώτης θέσης σε εθνικό επίπεδο αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι οι μαθητές της Καλαμάτας διαθέτουν όραμα, γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διακρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σχολική μας κοινότητα συνεχίζει με αποφασιστικότητα, αισιοδοξία και πίστη στις δυνατότητες των μαθητών μας, με στόχο την καλύτερη δυνατή παρουσία στον Ευρωπαϊκό Τελικό” τονίζεται από την διεύθυνση του σχολείου.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ

Μιλώντας στην “Ε”, η διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Καλαμάτας Ευαγγελία Μακρή ανέφερε πως βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για το περιβάλλον, να προτείνουν πράσινες και βιώσιμες λύσεις, και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα οικολογίας και βιωσιμότητας, καλλιεργώντας δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας και δημιουργικότητας. Η ίδια, δήλωσε αισιόδοξη για το αποτέλεσμα στον Ευρωπαϊκό τελικό, τονίζοντας πως η εργασία των παιδιών ανταποκρίνεται στα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή επιτροπή του διαγωνισμού, έχοντας τα φόντα να φτάσει στην κορυφή.