Ξεκινούν στις 18 Μαΐου στην Καλαμάτα τα trainings του University of South Florida CPTE - Δείτε το webinar παρουσίασης & δηλώστε συμμετοχή

Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα προχωρά η υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του University of South Florida (USF) στην Καλαμάτα, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε αναλυτικά στο ενημερωτικό webinar που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να γνωρίσουν το μοντέλο του USF Corporate Training & Professional Education (CTPE), το οποίο εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με περισσότερους από 21.000 συμμετέχοντες ετησίως.

Τα προγράμματα ξεκινούν στις 18 Μαΐου, με φυσική παρουσία εκπαιδευτών από τις ΗΠΑ και βασική θεματική το Project Management, καθώς και σύγχρονες δεξιότητες διοίκησης και οργάνωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενώ ενσωματώνονται και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενισχύοντας την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων.

Τα trainings υλοποιούνται υπό την καθοδήγηση της Dr. Jennifer Hart, έμπειρης εκπαιδεύτριας με περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, με έμφαση σε πρακτικά, άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσημη πιστοποίηση ολοκλήρωσης (Certificate of Completion) από το USF Corporate Training & Professional Education, ενισχύοντας ουσιαστικά το επαγγελματικό τους προφίλ.

Ήδη οι εγγραφές για την πρώτη εβδομάδα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής αγοράς για σύγχρονες, εφαρμοσμένες μορφές εκπαίδευσης.

Δείτε το webinar:



Δηλώστε συμμετοχή:

https://mindpeople.org/ product/usf-corporate- training-greece-2026-american- corporate-training-excellence/





