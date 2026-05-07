"Open day" στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις, τις δράσεις και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά θα έχουν γονείς και μαθητές την Κυριακή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Open day", που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 π.μ. έως τις 1 μ.μ..

Η "Open day" αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη φιλοσοφία και την καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους των εκπαιδευτηρίων, να συνομιλήσουν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να συμμετάσχουν σε οργανωμένες δράσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο έως το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια και μαθητικά projects, τα οποία αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η γνώση συνδέεται με τη δημιουργικότητα, την πράξη και τη συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους από τη σχολική ζωή.

Παράλληλα, οι γονείς θα ενημερωθούν αναλυτικά για τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις διεθνείς συνεργασίες του σχολείου, τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills), καθώς και για τις σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η "Open day" απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες που επιθυμούν να γνωρίσουν ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, το οποίο συνδυάζει την ακαδημαϊκή ποιότητα με την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο https://bougas-school.gr/page/open-day-2026/ ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο τηλέφωνο 27210 92122, 92022.