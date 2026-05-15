13ο Δημοτικό Καλαμάτας: Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Μαΐου στην Καλαμάτα, με διοργανωτή το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Διεθνές Ιδρυμα Yehudi Menuhin (IYMF), το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη βιωματική προσέγγιση του προγράμματος MUS-E, μιας παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας που εντάσσει τις τέχνες στη σχολική ζωή, προωθώντας τη συμπερίληψη, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Περίπου 35 εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και πρακτικές εφαρμογές, γνωρίζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του προγράμματος.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη και η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αθανασία Χρονοπούλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις τέχνες και της δημιουργικής έκφρασης στο σύγχρονο σχολείο. Τη φιλοσοφία και τη στοχοθεσία της διοργάνωσης παρουσίασαν οι διευθυντές και οι διευθύντριες των συμμετεχόντων σχολείων, αναδεικνύοντας το όραμα ενός ανοιχτού και δημιουργικού σχολείου για όλα τα παιδιά.

Σημαντικές εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους του IYMF και του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι παρουσιάσεις εκπαιδευτικών του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας σχετικά με εφαρμογές του MUS-E μέσα από συνεργασίες με καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και δημιουργούς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια θεάτρου, χορού και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, δημιουργικότητας και συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία δράσεων που φέρνουν τις τέχνες στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενισχύουν ένα συμπεριληπτικό και δημιουργικό σχολείο.