Το 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης στο Διαβολίτσι

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, το Γυμνάσιο Διαβολιτσίου υποδέχτηκε το 2ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης Αττικής, σε μια όμορφη πρωτοβουλία συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής που έφερε κοντά μαθητές από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Η συνάντηση αυτή έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να γνωριστούν, να επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες από την καθημερινότητά τους και να δημιουργήσουν δεσμούς μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Ομιλος Αρχαίου Θεάτρου του 2ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης Αττικής παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Δύσκολος» του Μενάνδρου, στο Θέατρο «Σταθία Κωνσταντακοπούλου», το οποίο είχε επιμεληθεί με ιδιαίτερη φροντίδα ο Κώστας Μητρόπουλος. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη.

Τους μαθητές συνόδευσε η διευθύντρια του σχολείου, Στέλλα Βεργή, ενώ την εγκάρδια υποδοχή ανέλαβαν ο διευθυντής του Γυμνασίου Διαβολιτσίου, Ηλίας Κανελλόπουλος, και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Στην υλοποίηση της δράσης συνέβαλαν οι εκπαιδευτικοί Γέτη Αλεβίζου και Τόνια Συρίγου, με τη συμμετοχή της εικαστικού Βασιλείας Ασπιώτη και του μουσικού Θανάση Χατζηαγάπη, καθώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με πρόεδρο τον Γιώργο Πέτραινα.

Καθοριστική υπήρξε επίσης η στήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Διαβολιτσίου, με την πρόεδρο κα Όλγα Μπουράνη, καθώς και του Συλλόγου Καθηγητών. Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του Ιδρύματος «Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», μέσω της υποστήριξης του υπευθύνου πολιτισμού Ξενοφώντα Κάππα, που συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση της δράσης.