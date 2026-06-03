1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας: Δράση ενημέρωσης για την κλιματική αλλαγή

Ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Τίποτα δεν είναι απόβλητο! Πώς βοηθάμε τη φύση να ανακάμψει!» πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Μάκιο Νάσο, σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής, κυκλικής οικονομίας, προστασίας της βιοποικιλότητας και βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Μέσα από διαδραστική παρουσίαση και συζήτηση, οι μαθητές γνώρισαν τις επιπτώσεις του κυρίαρχου μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης στο περιβάλλον, καθώς και πρακτικές λύσεις που προωθούν τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, όπως η μείωση των απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή προϊόντων και η ανακύκλωση. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών της κυκλικής οικονομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενεργός Πολίτης» και των Δράσεων Ενίσχυσης της Ενεργού Πολιτειότητας του σχολείου, οι οποίες καλλιεργούν στους μαθητές στάσεις υπευθυνότητας, συμμετοχής και περιβαλλοντικής συνείδησης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι η δράση αποτέλεσε επίσημο Partner Event της EU Green Week 2026, της μεγαλύτερης ετήσιας περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φέτος επικεντρώνεται στην επένδυση στη φύση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης έχουν καταγραφεί συνολικά 224 Partner Events σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Όλες οι παράλληλες δράσεις της EU Green Week 2026 παρουσιάζονται στον επίσημο χάρτη της διοργάνωσης: https://greenweek.event.europa.eu/partner-events_en. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ξεχωρίζει καθώς αποτελεί το μοναδικό επίσημα καταγεγραμμένο Partner Event της EU Green Week 2026 στην Πελοπόννησο και ένα από τα μόλις τέσσερα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της σχολικής κοινότητας στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ευρωπαϊκής κλιματικής δράσης.