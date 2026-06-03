«Zero Waste - Μηδενικά Υπολείμματα»: Επιμορφωτικό σεμινάριο για την κυκλική οικονομία

Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Zero Waste - Μηδενικά Υπολείμματα» πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ, και συγκέντρωσε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την επιμόρφωσή τους στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης αποβλήτων, μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Κεντρικός άξονας του σεμιναρίου ήταν η φιλοσοφία του zero waste και η ανάγκη μετάβασης σε πιο βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης. Ο Νάσος Μάκιος, MSc στη Βιοοικονομία, την Κυκλική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, παρουσίασε με κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης, τονίζοντας την ανάγκη περιορισμού των αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης των πόρων. Στη συνέχεια, η Παρασκευή Ντετοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Διαιτολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε το έργο S-FAN (Sustainable Food Awareness Network), εστιάζοντας στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην υιοθέτηση υπεύθυνων διατροφικών συνηθειών τόσο στην καθημερινότητα όσο και στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η Άννα Σωτηροπούλου, υπεύθυνη του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Καλαμάτας, παρουσίασε πρακτικές αξιοποίησης φυτικών υπολειμμάτων, δείχνοντας πώς «άχρηστα» υλικά μπορούν να αποκτήσουν νέα αξία. Παράλληλα, συντόνισε εργαστήριο δημιουργίας σαπουνιού με ψυχρή μέθοδο, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς μια βιωματική εμπειρία που συνέδεσε τη θεωρία με την πράξη. Εκπαιδευτικοί του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, οι Αν. Ζόμπολας, Παν. Κυρίτσης και Π. Μαυροειδής, παρουσίασαν καλές πρακτικές και δράσεις που εφαρμόζουν στο σχολικό τους περιβάλλον γύρω από τη φιλοσοφία zero waste, προσφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα αξιοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το εργαστήριο «Ο Καραγκιόζης και το zero waste», το οποίο υλοποίησε η Νίκη Κρόμπα, εκπαιδευτικός του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. Μέσα από το θέατρο σκιών, οι συμμετέχοντες γνώρισαν ένα δημιουργικό εργαλείο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις ομάδων, ανταλλαγή καλών πρακτικών και συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο των δράσεων και τη χρησιμότητά τους στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφορίας στα σχολεία.