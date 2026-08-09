Αύξηση επιχορήγησης του Δήμου Καλαμάτας για το Μέγαρο Χορού

Την αύξηση της φετινής ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο για το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας κατά 60.000 ευρώ, ώστε να διαμορφωθεί συνολικά στις 159.000 ευρώ, λόγω ισόποσης αύξησης για τις συντηρήσεις του κτηρίου, αναμένεται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη 1 το μεσημέρι.

Η Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την 2η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του

Δήμου Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φάρις” για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού και να εξουσιοδοτήσει τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να υπογράψει την προγραμματική σύμβαση και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, αρχικά η φετινή προγραμματική σύμβαση ήταν ύψους 99.000 ευρώ, όπως το 2024 και το 2025, με την ακόλουθη κατανομή: Επισκευές κτηρίου 24.000 ευρώ, έξοδα θέρμανσης 9.000 ευρώ, συντηρήσεις κτηρίου 56.000 ευρώ, καθαριότητα - φύλαξη χώρων, διάφορα έξοδα 20.000 ευρώ.

Με την τροποποίηση που προτείνεται το ποσό για τις συντηρήσεις κτηρίου πηγαίνει στις 106.000 ευρώ.