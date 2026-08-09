6 μικρές... τεράστιες εκθέσεις που αξίζει να δείτε αυτές τις μέρες

Κάθε έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να δούμε τον κόσμο μέσα από μια διαφορετική ματιά. Μέσα από τις πινελιές ενός ζωγράφου ή τον φακό ενός φωτογράφου, αποτυπώνονται ιστορίες, συναισθήματα και στιγμές που καλούν τον θεατή να σταθεί, να παρατηρήσει και να ανακαλύψει νέες οπτικές.

Και αυτό το καλοκαίρι, η Μεσσηνία επιβεβαιώνει τον έντονο πολιτιστικό της παλμό, με χώρους τέχνης, μουσεία και πολιτιστικούς φορείς να φιλοξενούν αξιόλογες εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Δημιουργοί από διαφορετικές γενιές και με ποικίλες καλλιτεχνικές αναζητήσεις παρουσιάζουν τη δουλειά τους, προσφέροντας στο κοινό αφορμές για αισθητική απόλαυση αλλά και προβληματισμό.

Ακολουθεί ένας οδηγός με έξι ξεχωριστές εκθέσεις που αξίζει να επισκεφθείτε αυτές τις ημέρες στη Μεσσηνία, συνδυάζοντας τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις με την τέχνη.

«Βιοποικιλότητα 3» από το Εικαστικό Εργαστήρι της Κ.Ε. «Φάρις»

Με τίτλο «Βιοποικιλότητα 3», το Εικαστικό Εργαστήριο Καλαμάτας παρουσιάζει και φέτος την καθιερωμένη καταληκτική του έκθεση, έναν θεσμό που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δημιουργικής σχολικής χρονιάς και αναδεικνύει το έργο των σπουδαστών όλων των τμημάτων. Το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει εκατοντάδες έργα, επιλεγμένα από τη φετινή παραγωγή των εργαστηρίων. Παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, κεραμικής, χαρακτικής, αγιογραφίας και ελεύθερου σχεδίου, τα οποία αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα, την τεχνική κατάρτιση και την προσωπική έκφραση των συμμετεχόντων. Η ετήσια διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι σπουδαστές, γονείς, φιλότεχνους και επισκέπτες. Μέσα από τη θεματική της βιοποικιλότητας, η φετινή έκθεση αναδεικνύει τη σχέση ανθρώπου και φύσης, τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης όλων των μορφών ζωής. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των παιδιών, ώστε από μικρή ηλικία να καλλιεργούν τον σεβασμό και την υπεύθυνη στάση απέναντι στη φύση. Η έκθεση λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 9 μ.μ., στον χώρο του Εικαστικού Εργαστηρίου, Ναυαρίνου 8, στην Καλαμάτα, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

«Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» στον Χώρο Τέχνης A49

Την ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» παρουσιάζει ο Χώρος Τέχνης A49 στην Καλαμάτα, σε μια σύγχρονη εικαστική προσέγγιση του εμβληματικού τριπτύχου του Ιερώνυμου Μπος. Την επιμέλεια υπογράφει ο ζωγράφος και επιμελητής Δημήτρης Τζαμουράνης. Στην έκθεση συμμετέχουν έντεκα καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο Βερολίνο, μαζί με τη φιλοξενούμενη περφόρμανς του Φιλίππου Τσιτσόπουλου, δημιουργώντας έναν σύγχρονο διάλογο με το έργο του Μπος. Η έκθεση δεν επιχειρεί μια εικονογραφική αναπαραγωγή του διάσημου έργου, αλλά μια εννοιολογική και ατμοσφαιρική επανερμηνεία του, εξερευνώντας ζητήματα όπως η φύση και το σώμα, η ηδονή και η φθορά, η ουτοπία και η δυστοπία. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο διάλογος ανάμεσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή του Βερολίνου και το τοπικό περιβάλλον της Καλαμάτας. Το μεσογειακό τοπίο, η σχέση με τη φύση, το φως και η ιστορική μνήμη λειτουργούν ως στοιχεία της έκθεσης, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης της σύγχρονης τέχνης με τον χαρακτήρα της νότιας Ελλάδας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Αυγούστου και λειτουργεί καθημερινά από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 4 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., το Σάββατο από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ., ενώ τις Κυριακές ο χώρος παραμένει κλειστός.

Εκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας του Ιων Δικαιάκου «54» στην Κορώνη

Το Μανιατάκειον Ιδρυμα φιλοξενεί, στην αίθουσα Ταρσούλη στην Κορώνη, την έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής «54» του εικαστικού Ιων Δικαιάκου. Ο καλλιτέχνης, στην αναδρομική του έκθεση με τίτλο «54», παρουσιάζει μια επιλογή φωτογραφικών και ζωγραφικών έργων που δημιούργησε από το 2005 έως το 2026. Η καλλιτεχνική του διαδρομή ξεκινά με συνθέσεις στο Photoshop και φτάνει έως τους πρόσφατους πειραματισμούς του με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι δημιουργίες του προέρχονται από τις φωτογραφικές ενότητες «Work on Portraits I & II» και «Work on Landscapes», καθώς και από τις εικαστικές θεματικές ενότητες «HUMAN CONDITION», «Chairs/Καρέκλες», «ΙΩΝ paints the dance», «Ντρέδες» και «Κορίτσια στον κήπο». Στην έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο έργα αφιερωμένα στην Ιταλίδα τραγουδίστρια Μίνα, ένα διαισθητικό πορτρέτο του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το έργο «Picasso Volkswagen», καθώς και έργα ζωγραφικής και κολάζ εμπνευσμένα από σημαντικές μορφές της τέχνης και του πολιτισμού. Η έκθεση ολοκληρώνεται με την πρώτη παρουσίαση ενός νέου τρίπτυχου έργου του καλλιτέχνη, με τίτλο «Το τέλος της σχέσης» («The end of the affair»), ενταγμένο στην ενότητα «HUMAN CONDITION». Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του καλλιτέχνη είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα ionportraits.gr, καθώς και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram (@doctor_ion) και στο Facebook («Δόκτωρ Ιων»). Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 7 έως τις 10 μ.μ., έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο.

«Καλαβρία - Μάνη, Εγγύς κόσμος» στην Καρδαμύλη

Σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, οι φωτογράφοι Τζένη Λυκουρέζου και Ανδρέας Ζαχαράτος παρουσιάζουν στο Οχυρό Συγκρότημα των Τρουπάκηδων - Μούρτζινων στην Παλαιά Καρδαμύλη την έκθεση «Καλαβρία - Μάνη, Εγγύς κόσμος». Η έκθεση επιχειρεί μια φωτογραφική σύνδεση δύο τόπων με ισχυρές πολιτισμικές συγγένειες: της Μάνης και της Καλαβρίας. Κοινά στοιχεία, όπως τα γλωσσικά ιδιώματα, οι συνήθειες, η ιστορική μνήμη, οι μεταναστεύσεις, τα τραγούδια, οι παραδόσεις και η γεωμορφολογία, αποτελούν τον άξονα μιας οπτικής συνομιλίας ανάμεσα στις δύο περιοχές. Μέσα από τις αναλογικές φωτογραφίες ανθρώπων και τοπίων, η έκθεση αναδεικνύει ζητήματα ταυτότητας, τόπου και πολιτιστικής κληρονομιάς, φωτίζοντας τις συγγένειες ανάμεσα σε δύο γειτονικούς κόσμους. Την έκθεση επιμελείται η Τζένη Λυκουρέζου. Θα είναι ανοιχτή καθημερινά, εκτός Τρίτης, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ., έως τις 25 Αυγούστου.

«Η Ελλάδα μέσα από τον φακό του Νικόλαου Τομπάζη» στα Φιλιατρά

Το Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου παρουσιάζει στα Φιλιατρά, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, την έκθεση φωτογραφίας «Η Ελλάδα μέσα από τον φακό του Νικόλαου Τομπάζη». Σε επιμέλεια της Αλίκης Τσίργιαλου, η έκθεση παρουσιάζει επιλογές φωτογραφιών από την αναδρομική έκθεση «Νικόλαος Τομπάζης (1894–1986). Ινδίες - Ελλάδα», που είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Μπενάκη το 2005. Μέσα από τις εικόνες του, το κοινό γνωρίζει το έργο ενός κοσμοπολίτη φωτογράφου, ο οποίος κατέγραψε με καλλιτεχνική ευαισθησία και ιστορική ακρίβεια την Ελλάδα του 20ού αιώνα. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2027.

Φωτογραφική έκθεση για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου στο Σταθμό Αγιαννάκη στην Κυπαρισσία

Μια νέα φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη θαλάσσια μεγαπανίδα της Μεσογείου φιλοξενεί ο «Αρχέλων» στον Περιβαλλοντικό Σταθμό του στον Αγιαννάκη Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE MareNatura. Η έκθεση αποτελεί μια οπτική αφήγηση για εννέα εμβληματικά είδη της Μεσογείου, αναδεικνύοντας την ομορφιά, τη μοναδικότητα αλλά και την ανάγκη προστασίας τους. Μέσα από τις φωτογραφίες, οι επισκέπτες γνωρίζουν τη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Μεσογειακή φώκια, η φάλαινα φυσητήρας, η φώκαινα, ο ζιφιός, το δελφίνι, η καρέττα και η πράσινη χελώνα, καθώς και δύο σημαντικά θαλασσοπούλια, ο μύχος της Μεσογείου και ο αιγαιόγλαρος. Η φωτογραφική έκθεση παραμένει στον εξωτερικό χώρο του Περιβαλλοντικού Σταθμού και είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Σάββατο, από τις 6 έως τις 9 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάθε Κυριακή και Τετάρτη μπορείτε να συναντήσετε τους εθελοντές του «Αρχέλων» και στο ενημερωτικό περίπτερο του LIFE MareNatura στην παραλία της Κυπαρισσίας και να ενημερωθείτε για τις δράσεις του προγράμματος.