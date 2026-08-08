Οινοποιία Ψαρούλη: Πρωταγωνίστησε στα «Iberica Nights» του W Costa Navarino

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό κρασί και την κορυφαία γαστρονομία πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο Piqantro, στο Navarino Hills του W Costa Navarino.

Στο πλαίσιο των επιτυχημένων γαστρονομικών συναντήσεων «Iberica Nights», οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ένα μοναδικό οδοιπορικό γεύσεων. Η Οινοποιία Ψαρούλη, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στις κορυφαίες οινοποιίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του θεσμού, αποτέλεσε τον επίτιμο προσκεκλημένο της βραδιάς.

Η εκδήλωση συνδύασε με απόλυτη αρμονία την πλούσια οινοποιητική παράδοση της Μεσσηνίας με τη σύγχρονη κουζίνα του Piqantro. Οι παρευρισκόμενοι ανακάλυψαν τις ιδιαίτερες και πολυβραβευμένες ετικέτες του κτήματος, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ένα αποκλειστικά διαμορφωμένο μενού γευσιγνωσίας (wine pairing), σχεδιασμένο να αναδεικνύει τα αρώματα και την πολυπλοκότητα των τοπικών οίνων.

Στο επίκεντρο του δείπνου βρέθηκε το εμβληματικό μονοποικιλιακό «Ασύρτικο Ψαρούλη», ένα λευκό κρασί με χαρακτηριστική ορυκτότητα και τραγανή οξύτητα, καθώς και το εκφραστικό Chardonnay, που ξεχωρίζει για τον πλούσιο αρωματικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερη θέση είχε επίσης το Pinus Vinus, μια εκλεπτυσμένη ρετσίνα από Ασύρτικο, η οποία συνδυάζει την παράδοση με μια σύγχρονη οινική προσέγγιση. Τις εντυπώσεις έκλεψε, τέλος, η premium ερυθρή ετικέτα «Υπογραφή Ψαρούλη» (Cabernet Sauvignon & Αγιωργίτικο), η οποία ωριμάζει για 36 μήνες σε γαλλικά δρύινα βαρέλια, προσφέροντας γεμάτο σώμα και σύνθετα αρώματα αποξηραμένων φρούτων.

Μιλώντας για τη φιλοσοφία του κτήματος και τη σημασία της εκδήλωσης, ο γεωπόνος-οινολόγος και ιδιοκτήτης της οινοποιίας, Κωνσταντίνος Ψαρούλης, δήλωσε: «Η παρουσία μας στα Iberica Nights του W Costa Navarino είναι μια σπουδαία ευκαιρία να δείξουμε πώς το μοναδικό terroir της Μεσσηνίας –και ειδικά οι αμπελώνες μας που απλώνονται στον πυθμένα μιας προϊστορικής λίμνης– μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε διεθνείς γαστρονομικές εμπειρίες, αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα της περιοχής μας».

Τα «Iberica Nights» συνεχίζουν να αποτελούν το σημείο συνάντησης των κορυφαίων παραγωγών και των λατρών του ευ ζην, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Μεσσηνίας ως έναν διεθνή γαστρονομικό προορισμό.