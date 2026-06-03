Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου: Εκπαιδευτικά προγράμματα σε Κορώνη και Γαργαλιάνους

Μέσα από εξορμήσεις, παιχνίδια, συναντήσεις με ειδικούς, εργαστήρια και δημιουργικές διαδρομές, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη μαγεία της αρχαιολογίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας, μέσα από τη βιωματική εμπειρία και τη δημιουργική συμμετοχή. Το θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μεσογειακής διατροφής θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από την 1 έως τις 3 Ιουλίου, στην Κορώνη, στον χώρο του Ιδρύματος Μανιατάκη, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική εξοικείωση των παιδιών με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας, και ιδιαίτερα τη Μεσογειακή Διατροφή.

Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής ταυτότητας και καθημερινής ζωής της Μεσσηνίας, συνδέοντας τη διατροφή με την υγεία, την παράδοση, τη βιωσιμότητα και τη σχέση των ανθρώπων με τον τόπο τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου – Νέστορος, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κορώνης και το Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τους βασικούς πυλώνες της πολιτιστικής παράδοσης, όπως το ελαιόλαδο, την κεραμική, τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής, τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς, που συνδέονται με τη Μεσσηνία. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με έμπειρους επαγγελματίες και δημιουργούς όπως είναι η μουσικός Γεωργία Ψαραδέλλη, ο σεφ Ιάκωβος Απέργης και το Εργαστήρι Κεραμικής “Χοϊκό”, ενώ θα συμμετάσχουν και στη διοργάνωση ενός παραδοσιακού γλεντιού για μικρούς και μεγάλους, σε συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας. Το αρχαιολογικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως την 3η Ιουλίου, στην Αποθήκη 186 του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση». Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας (Παράρτημα Τριφυλίας) με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με τους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας των Μυκηναϊκών χρόνων, με αφετηρία την Αρχαιολογική Ιστορία «Η Προφητεία του Γρύπα» της Δρ. Εύης Παπαδοπούλου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα σύνολο βιωματικών δράσεων, όπως εκπαιδευτική εργαστήρια αρχαίας ελληνικής τοιχογραφίας και αρχαίας ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, τα παιδιά θα συμμετάσχουν στο ΓεωΑρχαιολογικό Πρόγραμμα της Πύλου στη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, ενώ θα ανακαλύψουν τις τεχνικές της μυκηναϊκής κεραμικής και τα προϊστορικά διακοσμητικά μοτίβα των μυκηναϊκών κοσμημάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η αρχαιολόγος και συγγραφέας Δρ. Εύη Παπαδοπούλου και ο μουσικός Ηλίας Ζέρβας θα παρουσιάσουν στο κοινό το μουσικό δρώμενο «Αναβιώνοντας την Προφητεία του Γρύπα με τις μελωδίες της αρχαίας λύρας», στην Αποθήκη 186, την Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 7 μ.μ., σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας. Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ιδρυμα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 π.μ.–2 μ.μ., στο 27210 27451 και στο okouroupi@cvf.gr