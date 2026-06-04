Πρωτιά της ΣΑΕΚ Καλαμάτας σε διαγωνισμό γαστρονομίας

Η επιτυχία ήρθε μέσα από τη συμμετοχή του τμήματος «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)», το οποίο εκπροσώπησε τη σχολή στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος «Gustodyssée». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνεργασίας των Γαλλικών Ινστιτούτων Ελλάδας, Τυνησίας και Ιταλίας, καθώς και του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας στα Ιεροσόλυμα, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Η ομάδα της ΣΑΕΚ Καλαμάτας ξεχώρισε για τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και τη σύγχρονη προσέγγισή της στη γαστρονομία. Παρουσίασε συνταγές που συνδύαζαν στοιχεία της ελληνικής και της ευρύτερης μεσογειακής κουζίνας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα μιας δημιουργικής και ταυτόχρονα βιώσιμης γαστρονομικής πρότασης. Οι συμμετοχές βασίστηκαν στην αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και στην εφαρμογή πρακτικών μηδενικής σπατάλης τροφίμων (zero waste). Σύμφωνα με τη διοίκηση της σχολής, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχεται στη ΣΑΕΚ Καλαμάτας, καθώς και της αφοσίωσης και του ταλέντου των σπουδαστών της. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της σχολής στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και επιβεβαιώνει τη σημαντική της παρουσία στον τομέα της γαστρονομίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Gustodyssée», η ομάδα συμμετείχε επίσης στη διεθνή κινητικότητα και παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου στην Τζέρμπα της Τυνησίας, προβάλλοντας τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία και εκπροσωπώντας την ελληνική επαγγελματική εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Η επίσημη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου στο Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στην Αθήνα. Το βραβείο απένειμε η Marion Raimbault, Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγας Καφετζοπούλου. Στην επιτυχία συνέβαλαν οι σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)», με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών Δημήτριου Καρρά και Μαρίας Τσαβολάκη. Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη συμβολή της ΣΑΕΚ Καλαμάτας στην ανάπτυξη των κλάδων της γαστρονομίας και του τουρισμού, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.