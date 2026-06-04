Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Καινοτόμος συμπεριληπτική εκπαίδευση με τεχνητή νοημοσύνη και μουσειακή μάθηση», το οποίο υλοποιήθηκε από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η διευθύντρια Γεωργία Γάλλου, η υποδιευθύντρια Ελένη Λιανού, η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας Αθανασία Διαμαντοπούλου και η εκπαιδευτικός Κοινωνικής Εκπαίδευσης Αλεξάνδρα Σωτηροπούλου συμμετείχαν σε επιμορφωτικές κινητικότητες στη Μάλτα, τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο. Το σχέδιο επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες, όπως την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της τεχνικής νοημοσύνης στην καθημερινή διδακτική πράξη, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων για εκπαιδευόμενους από άλλες χώρες, μετανάστες, πρόσφυγες μέσω υποστηρικτικών τεχνολογιών και την καινοτόμο παιδαγωγική με την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, όπως μάθηση μέσω πρότζεκτ σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής κληρονομιάς που καθιστούν το μάθημα πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό.

Οπως αναφέρεται, η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό συνιστά ένα ακόμη βήμα για την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού προφίλ του σχολείου και την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας.