Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: “Φιλολογία και σύγχρονο επιχειρείν”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των UniStart Hubs «Η Φιλολογία σε πάει κι αλλού… Φιλολογία και σύγχρονο επιχειρείν», την Πέμπτη 28 Μαΐου, στο πλαίσιο της Ημέρας Καριέρας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση ανέδειξε τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές προοπτικές των αποφοίτων Φιλολογίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η γλωσσική επάρκεια στη σύγχρονη αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα. Μετά τους χαιρετισμούς, ο συντονιστής του UniStart Hub Καλαμάτας Δημήτρης Βούλγαρης παρουσίασε τις δράσεις των UniStart Hubs και τις δυνατότητες υποστήριξης φοιτητών και αποφοίτων στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Στη συνέχεια, η απόφοιτη Φιλολογίας Γεωργία Αγγελοπούλου μοιράστηκε την επαγγελματική της πορεία, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας, της διαρκούς μάθησης και των δεξιοτήτων που προσφέρουν οι φιλολογικές σπουδές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η στρογγυλή τράπεζα «Φιλολογία, Επιχειρείν και Καινοτομία», με τη συμμετοχή της Νέλλης Κουβελάκη, της Δήμητρας Δημοπούλου και του Θεοφάνη Ξενικάκη όπου συζητήθηκαν οι νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους φιλολόγους στους τομείς της καινοτομίας, του πολιτισμού και της τεχνολογίας, καθώς και η σημασία της γλώσσας και της επικοινωνίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ότι η Φιλολογία μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για δυναμικές επαγγελματικές και επιχειρηματικές διαδρομές. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Δομών Υποστήριξης της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας Έντασης Γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 6004735), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ Πελοπόννησος 2021–2027.

Η υλοποίηση του Υποέργου 1 πραγματοποιείται από την Ένωση Οικονομικών Φορέων BREAKEVEN Συμβουλευτική ΙΚΕ και ΕΛΚΕ ΕΜΠ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://unistarthubs.gr/.