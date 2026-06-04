Ημερίδα για την οδική ασφάλεια στο 2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών

Ο ανθυπαστυνόμος και γραμματέας του Α.Τ. Γαργαλιάνων Θανάσης Φωτόπουλος επισκέφτηκε το 2ο Νηπιαγωγείο Φιλιατρών και μίλησε στους μικρούς μαθητές και μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, τη σωστή συμπεριφορά στο δρόμο και την υπεύθυνη στάση ως πεζοί και επιβάτες οχημάτων. Η ημερίδα έγινε στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων του σχολείου με τίτλο «Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ».

Ο ανθυπαστυνόμος ενημέρωσε τους μικρούς μαθητές για τη σημασία της προσοχής και της σωστής συμπεριφοράς στον δρόμο, όταν περπατούν, όταν επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και όταν είναι οι ίδιοι οδηγοί ποδηλάτου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση του κράνους κατά την ποδηλασία, ενώ έγινε αναφορά στην εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε στην Αστυνομία.