Βιωματική δράση στο 18ο Δημοτικό Καλαμάτας

Βιωματική δράση στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε χθες από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, σε μαθητές της ΣΤ’ τάξης από στέλεχος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (κοινωνική λειτουργό), με στόχο την ενημέρωση των μαθητών για την ομαλή προσαρμογή και τη μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, στο πλαίσιο της δράσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αλλαγές που θα συναντήσουν στο Γυμνάσιο, να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους και τις προσδοκίες τους και ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν συναισθήματα και απορίες σχετικά με τη νέα σχολική πραγματικότητα.

Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και μέσα από μία συμβολική βιωματική δραστηριότητα, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσαρμογής, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στην μετάβαση αυτή.

Οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ενώ η δράση υλοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας με τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας συνεχίζει να στηρίζει τη σχολική κοινότητα μέσα από δράσεις πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, με γνώμονα την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ομαλής κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών.