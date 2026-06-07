Αλυτο πρόβλημα με τις τουαλέτες του Γυμνασίου Κυπαρισσίας

Το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει με τις τουαλέτες στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας αναδείχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, φέρνοντας προς συζήτηση το συγκεκριμένο ζήτημα η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κατερίνα Τσιγκάνου.

Όπως τόνισε η ίδια το πρόβλημα είναι ότι “οι τουαλέτες από την κατασκευή του κτηρίου, είναι σε άθλια κατάσταση, μακριά από το κτήριο και τα παιδιά δεν πηγαίνουν εκεί, ενώ έχει παρατηρηθεί να μπαίνουν στο συγκεκριμένο χώρο και εξωσχολικοί.

Υπάρχει ανάγκη να γίνουν νέες τουαλέτες κοντά στο γυμνάσιο. Δε φτάνει να λέμε μόνο ότι δεν έχουμε λεφτά”. Επίσης τόνισε ότι ζήτημα υπάρχει και στο Ειδικό Σχολείο Φιλιατρών όπου - και εκεί είναι έξω - οι μαθητές με τους συνοδούς πρέπει υπό βροχή να πηγαίνουν κάτω από ένα υπόστεγο για να φτάσουν σε αυτές.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Αντώνης Βλάχος τόνισε πως για το Ειδικό Σχολείο έχει γίνει παρέμβαση και θα κάνουν και φέτος με νέα μελέτη. Για το γυμνάσιο είπε “έχετε δίκιο, έτσι είναι από τότε που πήγαινα και εγώ σχολείο”. Ενώ κάλεσε τη κ. Τσιγκάνου να προτείνει λύση, η οποία και αντέδρασε. Με τον κ. Βλάχο να λέει στη συνέχεια πως θα μιλήσουν και με το Σύλλογο Γονέων για να δουν τι θα κάνουν.

Σε παρέμβαση του ο επικεφαλής της παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι» Άκης Κατρίτσης τόνισε πως ο Δήμαρχος πριν λίγο καιρό είπε ότι όλα τα σχολεία είναι σε άριστη κατάσταση. Ωστόσο η εξήγηση στα λεγόμενα του Δημάρχου ήρθε από το Δημοτικό Σύμβουλο Παναγιώτη Τσαφαρά, της παράταξης «Τριφυλία Ενωμένοι», λέγοντας ότι ο δήμαρχος είπε πως είναι σε άριστη κατάσταση, στο οκτώ με άριστα το δέκα, σε σχέση με τα σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας.

Από τη πλευρά της Ένωσης Γονέων Τριφυλίας ο πρόεδρος Διονύσιος Κουκούμης τόνισε πως τα παιδιά πολλά χρόνια τώρα δεν πάνε στις τουαλέτες. Τόνισε ακόμη ότι οι τουαλέτες είναι απομονωμένες και πρέπει να γίνουν κοντά στο σχολείο. Ωστόσο είπε ότι υπάρχει τεχνική υπηρεσία και ειδικοί που θα πρέπει να προτείνουν που θα πάνε.

Αναφέρθηκε και στον προσεισμικό έλεγχο που έχει γίνει στα σχολεία σημειώνοντας πως χρειάζεται άμεσα παρεμβάσεις στο 1ο Δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο ΕΠΑΛ. Ενώ κατέληξε λέγοντας πως πρέπει τα θέματα της παιδείας να τα δουν πιο σοβαρά.

Κ.Μπ.