Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Χαρά και συγκίνηση στις ορκωμοσίες των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής

Οι τελετές έλαβαν χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο στον Αντικάλαμο, παρουσία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, συγγενών και φίλων των αποφοίτων, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ακαδημαϊκής τους διαδρομής.

Η αρχή έγινε με την ορκωμοσία των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, στην οποία συμμετείχαν 40 απόφοιτοι. Την απαγγελία της καθομολόγησης πραγματοποίησε ο πρωτεύσας απόφοιτος Παναγιώτης Μουτσιόπουλος, στον οποίο απονεμήθηκε και Εύφημος Μνεία για την ακαδημαϊκή του πορεία και τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Ακολούθησε η ορκωμοσία των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, με τη συμμετοχή 62 αποφοίτων. Τον όρκο ανέγνωσε η πρωτεύσασα Βασιλική Κουσουλάκου, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους της σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού.

Στο πλαίσιο των χαιρετισμών, ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, συνεχάρη τους νέους πτυχιούχους και υπογράμμισε τη σημασία του πτυχίου τους για την επαγγελματική τους πορεία. Όπως σημείωσε, με την απόκτηση του πτυχίου οι απόφοιτοι αποκτούν ταυτόχρονα και την ιδιότητα μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, γεγονός που συνεπάγεται με σημαντικά επαγγελματικά δικαιώματα και δυνατότητες.

Ο κ. Σπηλιόπουλος κάλεσε τους αποφοίτους να αξιοποιήσουν το ισχυρό εφόδιο που απέκτησαν μέσα από τις σπουδές τους, τονίζοντας ότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με γνώσεις, δεξιότητες και προοπτικές. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους με συνέπεια, επιμονή και αυτοπεποίθηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Καθηγητής Ηλίας Μακρής, αναφέρθηκε στην πορεία και την εξέλιξη του Τμήματος τα τελευταία χρόνια. Υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα σπουδών έχει αξιολογηθεί από την ανεξάρτητη αρχή του αρμόδιου υπουργείου με μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος, σημειώνοντας ότι το ένα βρίσκεται υπό διαδικασία πιστοποίησης, ενώ το πρόγραμμα «Βιώσιμη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» αξιολογήθηκε πριν από λίγους μήνες με επαίνους από τους εξωτερικούς αξιολογητές, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Ο κ. Μακρής γνωστοποίησε επίσης ότι έχει δημιουργηθεί ένας πρωτοποριακός φοιτητικός όμιλος, στον οποίο συμμετέχουν φοιτητές από διαφορετικά εξάμηνα. Μέσα από τον όμιλο θα αναπτύσσονται δράσεις όπως podcasts, σεμινάρια και άλλες πρωτοβουλίες, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια του Τμήματος και τη σύνδεσή του με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και της αγοράς.

Παράλληλα, ανέφερε ότι παλαιότεροι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη ανοίξει τα φτερά τους και εργάζονται σε μεγάλους ομίλους στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Ολλανδία, η Αγγλία και η Ισπανία, αξιοποιώντας και εξελίσσοντας τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος στάθηκε ακόμη στις σημαντικές πιστοποιήσεις και διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος, καθώς και στη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε διαγωνισμούς και δράσεις παγκόσμιου επιπέδου. Στην τελευταία του ορκωμοσία ως Πρόεδρος του Τμήματος, καθώς η θητεία του ολοκληρώνεται, ο κ. Μακρής απηύθυνε ένα ουσιαστικό μήνυμα προς τους αποφοίτους, καλώντας τους να παραμείνουν ανήσυχοι, να κυνηγούν τους στόχους τους και να μη συμβιβάζονται στα επόμενα βήματα της ζωής και της καριέρας τους.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος, Βασίλης Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με ιδιωτικούς και άλλους φορείς, μέσα από τις οποίες οι απόφοιτοι μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες περαιτέρω εξέλιξης.

Ο κ. Γιαννόπουλος προέτρεψε τους νέους πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς αποφοίτους να μη σταθούν μόνο στην απόκτηση του τίτλου σπουδών, αλλά να συνεχίσουν να εξελίσσονται, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναζητούν διαρκώς το επόμενο βήμα. Όπως επισήμανε, στη σημερινή εποχή η εξέλιξη δεν ταυτίζεται απλώς με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά με την ικανότητα αξιολόγησης και ορθής αξιοποίησης εργαλείων όπως το ΑΙ, μέσα από την απόκτηση εφοδίων.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη σημασία της διαρκούς παιδείας, επισημαίνοντας ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής μπορούν να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο και ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι τελετές ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, υπερηφάνειας και συγκίνησης, με τους αποφοίτους να δέχονται τα θερμά συγχαρητήρια των καθηγητών, των οικογενειών και των φίλων τους. Για τους ίδιους, η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε το τέλος μιας σημαντικής ακαδημαϊκής διαδρομής, αλλά και την αρχή μιας νέας πορείας γεμάτης προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές.

Τ.Αν.