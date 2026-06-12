Ημερίδα για συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου στον Μελιγαλά

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 6 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «Μαρία Κάλλας» στον Μελιγαλά. Η πρωτοβουλία αποτελεί καρπό της συνεργασίας του Κέντρου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης με τον Δήμο Οιχαλίας και τους Συλλόγους Γονέων της περιοχής, με κοινό στόχο την παροχή έγκυρης ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Η επιλογή σπουδών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου δεν είναι μια απλή διοικητική διαδικασία, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα σχεδιασμού της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας των υποψηφίων. Για τον λόγο αυτό, η έγκυρη ενημέρωση και η σωστή καθοδήγηση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν: Η σωστή στρατηγική συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, τα συχνότερα λάθη που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία, οι σχολές και τα επιστημονικά πεδία με σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές, τρόποι επιλογής σπουδών που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, την προσωπικότητα και τους στόχους κάθε υποψηφίου, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για μαθητές και γονείς σχετικά με τη λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Εισηγήτρια της εκδήλωσης θα είναι η Θεοδώρα Σπανού, υπεύθυνη της Mentor Career, με εξειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27910 27493.