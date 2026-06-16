“Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές”: Προκήρυξη 50 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκήρυξε για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027 πενήντα θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Το Πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία με ειδίκευση, είτε στη Νεότερη Ιστορία, είτε στη Σύγχρονη Ιστορία.

Τα μαθήματα διαρκούν δέκα τρεις εβδομάδες ανά εξάμηνο και διδάσκονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο εξ’ αποστάσεως. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως τις

2 Οκτωβρίου 2026. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210-65105.