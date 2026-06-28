Πανελλήνιες 2026: Ετοιµάζουν βαλίτσες για τη φοιτητική ζωή - Μεσσήνιοι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μιλούν στην "Ε"

Μιλώντας στην “Ε” κάποια παιδιά έκαναν λόγο για μια χρονιά με δυσκολίες και κάποια για μια βατή περίοδο, η οποία απέδωσε καρπούς και τους έδωσε το εφαλτήριο για το ξεκίνημα μιας νέας ζωής, της φοιτητικής.

Πλέον, μπορούν να χαρούν το υπόλοιπο καλοκαίρι ξέγνοιαστα, ετοιμάζοντας βαλίτσες για το νέο τους κεφάλαιο...

1ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Ο Ιάσονας Μέγγος, έχοντας συγκεντρώσει 18.760 μόρια, σκέφτεται να δηλώσει ως πρώτη του επιλογή τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους. Όλα τα παιδιά που δώσαμε αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθειά τους. Ήταν ένας άθλος, όπου και αν έφτασε ο καθένας, καθώς ανεξαρτήτως αποτελέσματος τίποτα δεν είναι οριστικό στη ζωή, ενώ και οι Πανελλήνιες δεν είναι μονόδρομος», σχολίασε, εκτιμώντας πως θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. Ο ίδιος σημείωσε πως πέτυχε τον στόχο του με τη βοήθεια του σχολείου, των καθηγητών, της οικογένειας και των φίλων του. Από εδώ και πέρα, σκέφτεται να επιστρέψει στο τένις και να απολαύσει το καλοκαίρι.

Με 18.550 μόρια, η Μαρία-Σοφία Φραγκούλη θα ήθελε να εισαχθεί στην Ιατρική, αρχικά στην Αθήνα και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, στην Πάτρα. «Ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά, αρκετά ψυχοφθόρα για μένα, αλλά με επιμονή και συγκεντρωμένη προσπάθεια θεωρώ πως κατάφερα τον στόχο μου», ανέφερε, ευχαριστώντας τους καθηγητές της στο φροντιστήριο και στο σχολείο, καθώς και τους γονείς της.

Έχοντας συγκεντρώσει 18.400 μόρια, η Βασιλική Παρθενίου σκέφτεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή τη Νομική Αθηνών. Η ίδια ανέφερε πως δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα κατά τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς είχε ένα πρόγραμμα το οποίο τήρησε με συνέπεια μέχρι να φτάσει στον στόχο της. Όπως είπε, περίμενε να έχει πάει καλύτερα στην Έκθεση, ωστόσο εκτίμησε λανθασμένα την επίδοσή της. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές μου που με βοήθησαν πολύ και φυσικά την οικογένειά μου για τη στήριξη», πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος Μπούρας, με 17.775 μόρια, επεξεργάζεται διάφορες επιλογές, με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας να βρίσκεται ανάμεσά τους, ενώ ακολουθεί το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ίδιος δήλωσε πως κατά τη διάρκεια της χρονιάς διάβασε συστηματικά, προσπαθώντας παράλληλα να αξιοποιεί ποιοτικά τον ελεύθερο χρόνο του. Όπως σημείωσε, προσπάθησε να διαχειριστεί σωστά το άγχος του και δήλωσε ικανοποιημένος από τη βαθμολογία του. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους καθηγητές του φροντιστηρίου και την οικογένειά του για τη στήριξη.

3ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Με 19.000 μόρια, ο Γιώργος Μουρτζανός έχει όλα τα φόντα να εισαχθεί σε σχολή της αρεσκείας του, με τον ίδιο να επεξεργάζεται ακόμη τις προτεραιότητες που θα θέσει στο μηχανογραφικό του. Στάθηκε στο συστηματικό διάβασμα που χρειάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια για να πετύχει τον σκοπό του, ενώ πλέον επιθυμεί να απολαύσει το καλοκαίρι και να χαλαρώσει μέχρι να ανοίξει το νέο κεφάλαιο της ζωής του. Ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει την οικογένειά του και τους καθηγητές του για την υποστήριξη.

Ο Κωνσταντίνος Πανταζής, με βαθμολογία 18.750 μόρια, εξέφρασε την επιθυμία του να εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. «Η χρονιά είχε δυσκολίες και έπρεπε να θυσιαστούν κάποια πράγματα. Ωστόσο, είναι απαραίτητος και ο ελεύθερος χρόνος για να ξεσκάς. Γενικά, οι μαθητές είναι καλό να θέτουν στόχους, όμως δεν κρίνεται η ζωή τους από τις Πανελλήνιες», παρατήρησε, τονίζοντας πως είχε στήριξη από τους γονείς και τους καθηγητές του. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το συστηματικό διάβασμα δεν πρέπει να ξεκινά μόνο την τελευταία χρονιά, αλλά να χτίζεται σταδιακά, ώστε να μπαίνουν σωστές βάσεις. Από εδώ και πέρα, θα ήθελε να επιστρέψει πιο εντατικά στο μπάσκετ και να χαρεί το υπόλοιπο καλοκαίρι με περισσότερες βόλτες.

Έχοντας συγκεντρώσει 18.550 μόρια, η Ραφαηλία Κουτσουμπού αρίστευσε στη Θεωρητική Κατεύθυνση, στοχεύοντας στη Νομική Αθηνών. Όπως ανέφερε, στην πορεία της συνέβαλαν η οικογένειά της, η ελπίδα και η πίστη της στον Θεό, στοιχεία που της έδωσαν δύναμη να τηρήσει ένα σταθερό πρόγραμμα. Παρά την εντατική προετοιμασία, δεν παραμέλησε άλλες δραστηριότητες, όπως τη γυμναστική και τις βόλτες, που τη βοηθούσαν να ανανεώνεται, καθώς θεωρεί πως η μονομέρεια δεν βοηθά. Πλέον, θέλει να επιστρέψει στον παραδοσιακό χορό, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει γαλλικά, μετά τα γερμανικά που ολοκλήρωσε, υλοποιώντας το όνειρό της να μάθει πολλές γλώσσες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους γονείς της, λέγοντας πως τη στήριξαν τόσο πολύ που ένιωθε πως σήκωσαν μαζί της το βάρος της πίεσης, ενώ ευχαρίστησε και τους καθηγητές της.

Η Βασιλίνα Ντάλα συγκέντρωσε 18.330 μόρια και επιθυμεί να εισαχθεί στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ίδια χαρακτήρισε τη χρονιά απαιτητική, με περισσότερο διάβασμα σε σχέση με τις προηγούμενες. «Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως δεν πιέστηκα τόσο όσο περίμενα. Νομίζω έτσι θα μείνει ως μια ευχάριστη ανάμνηση», σχολίασε, εξηγώντας πως ακολούθησε πιο εντατικό πρόγραμμα από τα Χριστούγεννα και έπειτα. «Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου, την οικογένειά μου για τη στήριξη, όπως και τις φίλες μου», συμπλήρωσε.

Η Μελίτα Παλάντζα, με 18.105 μόρια, έχει το βλέμμα στραμμένο στη Νομική Αθηνών στο ΕΚΠΑ. «Η χρονιά που πέρασε ήταν απαιτητική, κουραστική και δύσκολη. Χρειάζονταν πρόγραμμα, επιμονή και θέληση, ενώ ο στόχος μου για τη σχολή που θέλω να περάσω ήταν ο ίδιος από τη Γ’ Γυμνασίου», σημείωσε, κάνοντας λόγο για δικαίωση των κόπων της. Αναφερόμενη στις δυσκολίες των Πανελλαδικών, στάθηκε στα Αρχαία, ενώ πλέον θα ήθελε να επιστρέψει πιο εντατικά στον στίβο και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της, την οικογένεια και την παρέα της. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις καθηγήτριές μου, τις φίλες μου, το σχολείο μου και φυσικά την οικογένειά μου», πρόσθεσε.

Ο Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, με 17.700 μόρια, στοχεύει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στην Αθήνα. Όπως παρατήρησε, ήταν μια δύσκολη χρονιά, που απαιτούσε διάβασμα, συγκέντρωση και σταθερό πρόγραμμα. Από τα μαθήματα των Πανελλαδικών ξεχώρισε τη Χημεία ως το πιο απαιτητικό. Πλέον, επέστρεψε στο αγαπημένο του χόμπι, το γυμναστήριο, ευχαριστώντας για τη φετινή του πορεία τους καθηγητές του σχολείου του και την οικογένειά του για τη στήριξη.

4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Ο Γιώργος Λίτσας, με 17.850 μόρια, επιθυμεί να εισαχθεί στη σχολή Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ανέφερε πως η διαδικασία των Πανελλαδικών είχε τις δυσκολίες της, ωστόσο ακολούθησε ένα σταθερό πρόγραμμα με συγκέντρωση και πλάνο για να καταφέρει τον στόχο του. Ως προς τη βαθμολογία του δήλωσε ικανοποιημένος, με εξαίρεση το μάθημα της Βιολογίας, όπου περίμενε καλύτερη επίδοση. Από εδώ και πέρα, θέλει να χαρεί το καλοκαίρι με εξόδους με φίλους, αλλά και να επιστρέψει σε χόμπι όπως το ποδόσφαιρο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές, τόσο του σχολείου όσο και του φροντιστηρίου, για τη στήριξη», πρόσθεσε.

6ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Με 17.510 μόρια, η Νικολέτα Μπαντή γνωστοποίησε την πρόθεσή της να δηλώσει ως πρώτη επιλογή το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ίδια έδωσε για δεύτερη χρονιά Πανελλαδικές, υπενθυμίζοντας η προσπάθειά της πως κανένα παιδί δεν πρέπει να τα παρατά με την πρώτη προσπάθεια. Όπως σημείωσε, χρειάστηκε μεγάλη προσωπική προσπάθεια, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στήριξη που είχε από τους καθηγητές, την οικογένεια και τους φίλους της. «Η ψυχολογία είναι το παν για να βγει μια τέτοια χρονιά», πρόσθεσε, αναφέροντας πως η Βιολογία τη δυσκόλεψε περισσότερο.

Ο Χρήστος Δραγκιώτης, με βαθμολογία 16.340 μόρια, θα ήθελε να εισαχθεί στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Για τον ίδιο, η χρονιά κύλησε ευχάριστα, μέσα σε καλό κλίμα στο σχολείο, ενώ τόνισε πως δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο συχνά παρουσιάζεται. Σχετικά με τα μαθήματα των Πανελλαδικών, δήλωσε απογοητευμένος από τη βαθμολογία του στην Πληροφορική, εκτιμώντας πως θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα. Πλέον, πρώτος στόχος του είναι η άθληση, καθώς διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. «Για τη χρονιά αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για τη στήριξη, τόσο την οικονομική όσο και την ψυχολογική», επεσήμανε.

Ο Αγγελος Κανελλόπουλος, με 16.100 μόρια, θα ήθελε να σπουδάσει Παιδαγωγικά στην Αθήνα ή Παιδαγωγικά Ειδικής Αγωγής στον Βόλο. «Τα μαθήματα ήταν πιο δύσκολα σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά με συγκέντρωση και ηρεμία η χρονιά κύλησε καλά», σημείωσε, εκτιμώντας πως για να πετύχει ένας μαθητής χρειάζεται καθημερινό πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα, εξέφρασε την επιθυμία να χαλαρώσει και να χαρεί το καλοκαίρι, ώστε να είναι έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της ζωής του. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές και τις καθηγήτριες που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Μουσικό Λύκειο Καλαμάτας

Με 18.450 μόρια, ο Αλέξανδρος Γιαννακέας μπορεί να αισθάνεται αισιόδοξος για την εισαγωγή του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στην Αθήνα, αναμένοντας και τη βαθμολογία από τα ειδικά μαθήματα. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια αρκετά δύσκολη και πιεστική χρονιά, καθώς κατοικεί στο Ακρογιάλι και είχε να διαχειριστεί τον χρόνο των μετακινήσεων, ο οποίος περιόριζε τον διαθέσιμο χρόνο για μελέτη. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, κάθε στιγμή μέσα στην εβδομάδα ήταν πολύτιμη. Ως προς τα μαθήματα των Πανελλαδικών, ανέφερε πως η Χημεία ήταν το πιο δύσκολο, αλλά και το δυνατό του χαρτί, καθώς κατάφερε να γράψει τον καλύτερο βαθμό του, 19,9. Για την παράλληλη ενασχόλησή του με τη μουσική, σημείωσε πως τον βοήθησε σημαντικά να χαλαρώνει μέσα στο απαιτητικό πρόγραμμα. Πλέον, θέλει να ασχοληθεί ξανά με το πιάνο και το τσέλο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου στο σχολείο και εκτός αυτού, και φυσικά την οικογένειά μου, γιατί είχα πάντα ένα πιάτο φαγητό και ανθρώπους να με μετακινούν. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια», συμπλήρωσε.

Η Αναστασία Σωφρονά, με 17.550 μόρια, προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή τη Νομική. Η ίδια έκανε λόγο για μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές χρονιές, τονίζοντας πως όποιος μαθητής ενδιαφέρεται για το μέλλον του χρειάζεται να κάνει προσωπικές θυσίες και να διαχειριστεί έντονη πίεση. Για την τελική βαθμολογία της έχει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς είχε μεγαλύτερες προσδοκίες βάσει των δυνατοτήτων και της πορείας της, ωστόσο δηλώνει ικανοποιημένη. Η Αναστασία εκτίμησε πως το σύστημα των Πανελλαδικών δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, καθώς το μέλλον των μαθητών κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από μια στιγμή, ενώ από τα μαθήματα που τη δυσκόλεψαν ξεχώρισε την Έκθεση. Όπως είπε, ο ελεύθερος χρόνος της ήταν ελάχιστος, ωστόσο διέξοδο αποτέλεσαν η μουσική και η ζωγραφική. Πλέον, έχει επιστρέψει στην αγαπημένη της συνήθεια, την ανάγνωση κλασικής λογοτεχνίας, ενώ επιθυμεί να εξελίξει περαιτέρω τις μουσικές της δυνατότητες. «Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, που ήταν δίπλα μου σε όλες τις ψυχολογικές μεταπτώσεις, καθώς και τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μου, του σχολείου και του φροντιστηρίου, για τη στήριξη και τις συμβουλές», κατέληξε.

Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η Ιωάννα Κουτσουμπού, με 17.850 μόρια, έχει θέσει ως στόχο να σπουδάσει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενώ ως δεύτερη επιλογή σκέφτεται τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η ίδια χαρακτήρισε τη χρονιά πολύ δύσκολη και στάθηκε στη σημαντική βοήθεια που έλαβε από τους καθηγητές του σχολείου. Όπως σημείωσε, στη μείωση του άγχους συνέβαλε το γεγονός ότι συμμετείχε σε κυριακάτικα διαγωνίσματα που διοργάνωνε το σχολείο της, καθώς εξοικειώθηκε με τη διαδικασία. Ως προς τις Πανελλαδικές, ανέφερε πως δυσκολεύτηκε σε έναν βαθμό στην Έκθεση. Πλέον, εξέφρασε την ανάγκη να ξεκουραστεί το καλοκαίρι και να απολαύσει τα μπάνια στην παραλία. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου και όλους τους καθηγητές του σχολείου μου για τη βοήθεια και τη στήριξη», είπε.

1ο ΓΕΛ Μεσσήνης

Με 18.000 μόρια, η Σταυρούλα Ψυχογυιού έχει ως στόχο να εισαχθεί στη Νομική Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Η ίδια ανέφερε πως ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά, κατά την οποία προσπάθησε, μέσα από συστηματικό διάβασμα, να πετύχει τον σκοπό της. Από τα μαθήματα των Πανελλαδικών, επεσήμανε πως τη δυσκόλεψαν περισσότερο τα Αρχαία, ενώ ευχαρίστησε την οικογένειά της για τη στήριξη.

Ο Φώτης Καλοφωλιάς, με 17.300 μόρια, προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο ίδιος παρατήρησε πως η φετινή χρονιά είχε δυσκολίες λόγω του μεγάλου όγκου διαβάσματος, ωστόσο, όπως είπε, δεν κουράστηκε ιδιαίτερα. Είχε θέσει ένα πρόγραμμα, το οποίο ακολούθησε, ενώ στις Πανελλήνιες δυσκολεύτηκε περισσότερο στην Ιστορία. Ο Φώτης ασχολείται με το θέατρο, κάτι που πλέον θα συνεχίσει πιο εντατικά μέσα από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης. Κλείνοντας, ευχαρίστησε το σχολείο του, όλους τους καθηγητές του, καθώς και όσους τον στήριξαν.

Η Νάσια Κουζή, έχοντας συγκεντρώσει 15.900 μόρια, θα ήθελε να εισαχθεί στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο ΕΚΠΑ ή στο Πάντειο. Για τη σχολική χρονιά σχολίασε πως είχε δυσκολίες, κυρίως ως προς τη διαχείριση του χρόνου, ωστόσο κατάφερε να ανταποκριθεί διαχειριζόμενη σωστά το άγχος της. Από τα μαθήματα των Πανελλαδικών, την δυσκόλεψε περισσότερο η Ιστορία, καθώς, όπως είπε, προτιμά την κατανόηση από την αποστήθιση. Η ίδια κάνει εδώ και 10 χρόνια θέατρο, δραστηριότητα την οποία δεν αποχωρίστηκε ούτε φέτος, αφού τη χαλάρωνε και αποτελούσε τρόπο διαφυγής από την καθημερινότητα. Η Νάσια ανήκει στο Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, το οποίο ετοιμάζει την κωμωδία του Αριστοφάνη «Όρνιθες» από την Εφηβική Ομάδα Θεατροπαιχνιδιών. Όπως πρόσθεσε, εκτός από το θέατρο θα επιστρέψει και σε άλλα ενδιαφέροντά της, όπως ο κινηματογράφος και η μουσική, από τα οποία απομακρύνθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τους καθηγητές μου και τους φίλους μου, που περάσαμε αυτή τη διαδικασία μαζί», συμπλήρωσε.

Λύκειο Αριστομένη

Ο Δημήτρης Στέφανος, με 16.150 μόρια, στρέφει το ενδιαφέρον του στο Τμήμα Μηχανικών Αεροσκαφών ή στους Ελεγκτές Αεράμυνας, επιλογές που θεωρεί βατές σε σχέση με τις περσινές βάσεις. Για τη σχολική χρονιά παρατήρησε πως είχε κάποιες δυσκολίες, ωστόσο στο τέλος όλα κύλησαν καλά. Ως προς τα μαθήματα των Πανελλαδικών, εστίασε στη Χημεία ως προς τη δυσκολία, κυρίως λόγω χρόνου. Από εδώ και πέρα, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα ήθελε να επιστρέψει στον στίβο και στην κολύμβηση. Ο Δημήτρης ευχαρίστησε τους καθηγητές και τους συμμαθητές του για τη φετινή σχολική πορεία.

Λύκειο Καρδαμύλης

Ο Πέτρος Γεωργιλάς, με 17.325 μόρια, εξετάζει την εισαγωγή του σε κάποια σχολή Οικονομικού Πανεπιστημίου. «Η χρονιά σίγουρα είχε δυσκολίες. Ωστόσο, οι καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου βοήθησαν για να καταφέρω τον στόχο μου, ενώ προσωπικά με βοήθησε και ο αθλητισμός που έκανα παράλληλα», σημείωσε, δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένος από τη βαθμολογία του. Πλέον, πέρα από τον αθλητισμό, θα εργάζεται παράλληλα το καλοκαίρι, μέχρι να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του. «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους καθηγητές μου και στους συναθλητές μου», συμπλήρωσε.

ΓΕΛ Θουρίας

Η Άρτεμις Πολυχρονοπούλου, έχοντας συγκεντρώσει 15.975 μόρια, θα ήθελε να εισαχθεί στο Ιατρικό Τμήμα της ΣΣΑΣ. Ως εναλλακτικές επιλογές έχει τα υπόλοιπα τμήματα της ΣΣΑΣ, καθώς και άλλες στρατιωτικές σχολές. Η ίδια παρατήρησε πως η χρονιά είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, ενώ εκτιμούσε πως θα πετύχαινε καλύτερη βαθμολογία από την τελική. Όπως είπε, ανέμενε καλύτερη επίδοση στην Έκθεση και στη Βιολογία. Η Άρτεμις στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή ορισμένων καθηγητών της, όπως στη Βιολογία και στη Χημεία, καθώς και στη διευθύντρια του σχολείου της, για τη στήριξη και τη βοήθεια.