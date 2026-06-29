Πανελλήνιες 2026: Κάνουν σχέδια για τη φοιτητική τους ζωή - Μεσσήνιοι μαθητές με υψηλές επιδόσεις μιλούν στην "Ε"

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά τους έπαιξαν όπως είπαν στην “Ε” οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι φίλοι τους, σε μια σχολική χρονιά που για αρκετά παιδιά κύλησε μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο τήρησαν για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα...

1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

Με 18.480 μόρια, η Μαγδαληνή Γκούζου προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή τη Φαρμακευτική, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Η ίδια έκανε λόγο για μια απαιτητική χρονιά, την οποία προσπάθησε να διαχειριστεί χωρίς να πιέσει υπερβολικά τον εαυτό της. Όπως ανέφερε, φρόντισε να μη δημιουργήσει κενά στην προετοιμασία της, διατηρώντας παράλληλα μια ισορροπία. Αναφορικά με τα μαθήματα, σημείωσε πως δυσκολεύτηκε κυρίως στη διαχείριση του χρόνου στη Βιολογία και τη Χημεία, ενώ η Φυσική τής φάνηκε πιο απλή από όσο περίμενε. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους καθηγητές της, την οικογένεια και τους φίλους της, που στάθηκαν δίπλα της σε όλη αυτή την πορεία.

Η Δήμητρα Χαραλαμπιδοπούλου, με 18.000 μόρια, βρίσκεται ανάμεσα στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ίδια χαρακτήρισε τη χρονιά αρκετά απαιτητική, με δυσκολίες, άγχος και πίεση, ωστόσο προσπάθησε να τη διαχειριστεί κρατώντας χρόνο και για τον εαυτό της. «Νιώθω ικανοποιημένη με τις επιδόσεις μου και ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου», ανέφερε, εκφράζοντας την επιθυμία της να περάσει πλέον περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της. Παράλληλα, ευχαρίστησε τόσο τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου όσο και την οικογένειά της για τη στήριξη που της προσέφεραν.

Η Αναστασία Τσοπανάκη, με 17.675 μόρια, θα ήθελε να εισαχθεί στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Αθήνα. Όπως είπε, η χρονιά ήταν κουραστική, όμως με συστηματικό διάβασμα, προσπάθεια και ψυχική ηρεμία κατάφερε να ανταπεξέλθει. Παρατήρησε μάλιστα πως τα μαθήματα των Πανελλαδικών ήταν φέτος πιο απαιτητικά στην κατεύθυνσή της. Από εδώ και πέρα, επιθυμεί να επιστρέψει στο άθλημά της, το βόλεϊ, αλλά και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου που με βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια και με στήριξαν, καθώς και τους καθηγητές μου που ήταν δίπλα μου και με δίδαξαν ώστε να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα», σημείωσε.

3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

Έχοντας συγκεντρώσει 19.100 μόρια, ο Γιώργος Σταματόπουλος σκέφτεται να δηλώσει την Ιατρική Αθηνών, μια σχολή που, όπως είπε, είχε πάντα στο μυαλό του. Περιγράφοντας τη χρονιά, τη χαρακτήρισε δύσκολη, κυρίως ως ψυχολογική δοκιμασία. Στις εξετάσεις προσπάθησε να λειτουργήσει με κριτική σκέψη και λογική, αποφεύγοντας τον πανικό και διατηρώντας ψυχραιμία. Πλέον, θέλει να επιστρέψει σε έναν πιο ξεκούραστο τρόπο ζωής, να πάει σινεμά, στη θάλασσα και να απολαύσει το διάστημα μέχρι το επόμενο κεφάλαιο. Ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους φίλους και τους καθηγητές του για τη στήριξη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονου άγχους και ανασφάλειας.

Ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, με 18.625 μόρια, θα δηλώσει ως πρώτη επιλογή την Ιατρική. Ο ίδιος μίλησε για μια απαιτητική χρονιά, τόσο πνευματικά όσο και ψυχολογικά, τονίζοντας πως η διαδικασία των Πανελλαδικών χρειάζεται ψυχική δύναμη και αντοχή. «Ανεξάρτητα από το αν κάποιος κατάφερε τη βαθμολογία που ήθελε ή όχι, μόνο και μόνο ότι άντεξε όλη αυτή τη διαδικασία αξίζει ένα μπράβο», σημείωσε. Αναφορικά με τα μαθήματα, ανέφερε πως τον δυσκόλεψε περισσότερο η Βιολογία, καθώς απαιτούσε προσωπική κρίση από τον μαθητή. Στον ελεύθερο χρόνο που πλέον έχει μπροστά του, θέλει να συνεχίσει την ενασχόλησή του με τη μουσική, καθώς έπαιζε πιάνο, αλλά και με τη ζωγραφική. Ακόμα, ευχαρίστησε τους γονείς του για τη συμπαράσταση και τη στήριξη, καθώς και τους καθηγητές του φροντιστηρίου και του σχολείου για τις γνώσεις που του προσέφεραν.

Με 18.225 μόρια, η Έλενα Καρδαρά επιθυμεί να εισαχθεί στη Νομική Αθηνών. Όπως ανέφερε, ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, με πίεση και άγχος, ωστόσο άξιζε τον κόπο. Ακολούθησε συγκεκριμένο πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της, κάτι που θεωρεί πως τη βοήθησε σημαντικά στην επίτευξη μιας πολύ καλής επίδοσης. Για τα μαθήματα των Πανελλαδικών είπε πως όλα είχαν τη δική τους δυσκολία, ξεχωρίζοντας τα Αρχαία. Πλέον, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θέλει να πάει σινεμά, να βγει με τις παρέες της και να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της, πράγματα που είχε παραμελήσει λόγω του διαβάσματος. Ευχαρίστησε πρωτίστως την οικογένειά της, που τη στήριξε ψυχολογικά και πίστεψε σε εκείνη ακόμη και όταν η ίδια δυσκολευόταν να πιστέψει στον εαυτό της, καθώς και τους φίλους, τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου για την καθοδήγηση και τις συμβουλές τους.

Η Χριστίνα Δραμουντάνη, με 17.825 μόρια, εξέφρασε την επιθυμία της να εισαχθεί στην Ιατρική και, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό σε σχέση με τις βάσεις, στην Οδοντιατρική. Αναφερόμενη στη σχολική χρονιά, είπε πως δεν ήταν τόσο τρομερή όσο συχνά φαντάζεται η μαθητική κοινότητα στην αρχή. «Στην πραγματικότητα χρειάζεται διάβασμα και αφοσίωση, αλλά υπάρχουν και τα διαλείμματα. Θεωρώ πως όλοι μπορούν να περάσουν αυτή τη διαδικασία», σχολίασε. Από τα μαθήματα, στάθηκε ιδιαίτερα στη Φυσική, η οποία, αν και τη δυσκόλεψε στη διάρκεια της χρονιάς, τελικά έγραψε 19,9. Η Χριστίνα ασχολείται με τη ζωγραφική και τώρα, με περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της, σκέφτεται να επιστρέψει στην αγαπημένη της ασχολία. Κλείνοντας ευχαρίστησε τους γονείς, τους φίλους και τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου για τη στήριξή τους.

Ο Γιάννης Κάτσιος, με 16.600 μόρια και επίδοση 19,8 στην Οικονομία, θέλει να σπουδάσει στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όπως είπε, η χρονιά απαιτούσε συγκέντρωση και πρόγραμμα, ενώ θεωρεί πως αν το άγχος δεν κυριαρχήσει στον μαθητή, μπορεί να τα καταφέρει στις Πανελλαδικές. Τον Γιάννη τον δυσκόλεψαν περισσότερο τα Μαθηματικά, κυρίως στα δύο τελευταία ερωτήματα, καθώς δεν του έφτασε ο χρόνος. Από εδώ και πέρα θέλει να επιστρέψει στον αθλητισμό, τον οποίο είχε παραμερίσει λόγω διαβάσματος. Ευχαρίστησε δε τους καθηγητές του σχολείου και του φροντιστηρίου, καθώς και την οικογένειά του για τη στήριξη.

Ο Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος, με 16.575 μόρια, έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την είσοδό του στο Τμήμα Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο ίδιος μίλησε για μια απαιτητική χρονιά, επισημαίνοντας πως η μεγαλύτερη δυσκολία είχε να κάνει με τις μετακινήσεις για τα μαθήματα, τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, και όχι τόσο με τη μελέτη στο σπίτι. Το στοίχημα, όπως είπε, ήταν να βρεθεί η όρεξη για διάβασμα επιστρέφοντας μετά από πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Από τα μαθήματα των Πανελλαδικών, τον δυσκόλεψε περισσότερο η Βιολογία, παρότι ήταν και το πιο δυνατό του μάθημα. Πλέον θέλει να ασχοληθεί ξανά με τη γυμναστική και να ξεκουραστεί μέχρι να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον περίγυρό μου, τους γονείς, τους καθηγητές και τους φίλους μου για την υποστήριξη» υπογράμμισε.

Εκπαιδευτήρια Μπουγά

Η Μαριλένα Κουτέλα συγκέντρωσε 18.780 μόρια, βαθμολογία που της επιτρέπει να αισιοδοξεί για την εισαγωγή της στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μιλώντας για τη χρονιά που πέρασε, στάθηκε στη διαχείριση του άγχους, την κούραση και την πίεση, σημειώνοντας πως, αν έπρεπε να συμβουλεύσει κάποιον, θα του έλεγε να φροντίσει περισσότερο την ψυχική του υγεία. Όπως τόνισε, οι Πανελλαδικές είναι μια σημαντική χρονιά, όμως δεν πρέπει να δημιουργούν προβλήματα στους μαθητές. «Είναι κάτι που κάνουμε για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Ισως η κοινωνία να το βλέπει πολύ διαφορετικά και αυτό πιέζει εμάς τα παιδιά» συμπλήρωσε. Η ίδια δήλωσε ευγνώμων για τη στήριξη του σχολείου της, καθώς οι καθηγητές της δεν τη βοήθησαν μόνο ακαδημαϊκά, αλλά τη στήριξαν και ως άνθρωπο. Ευχαρίστησε ακόμη την οικογένεια, τους φίλους και τους καθηγητές της από προηγούμενα χρόνια. Για το καλοκαίρι επέλεξε να εργαστεί σε summer program στη Θεσσαλονίκη, ενώ θέλει να συνεχίσει να ασχολείται με τον χορό και να ταξιδέψει με την οικογένειά της.

Με 18.100 μόρια, ο Περικλής Ψώνης ενδιαφέρεται να εισαχθεί στην Ιατρική. Όπως είπε, η σχολική χρονιά ήταν σίγουρα διαφορετική από τις προηγούμενες, καθώς απαιτούσε προσήλωση στον στόχο, αλλά και πραγματική επιθυμία για την κατεύθυνση που έχει επιλέξει κανείς. Αναγνώρισε πως κάποιες θυσίες ήταν δεδομένες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη Βιολογία, την οποία χαρακτήρισε το μάθημα που έκανε φέτος τη διαφορά στην κατεύθυνση Υγείας, καθώς ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Για τη Χημεία σημείωσε πως χρειαζόταν καλή διαχείριση χρόνου λόγω του μεγάλου όγκου θεμάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του σχολείου του, καθώς οι καθηγητές είχαν οργανωμένο πλάνο και τον καθοδήγησαν ουσιαστικά. Όπως ανέφερε, κάθε Κυριακή πραγματοποιούνταν διαγωνίσματα, μέσα από τα οποία οι υποψήφιοι δοκίμαζαν τις γνώσεις τους. Πλέον, θέλει να ξεκουραστεί μέχρι το επόμενο κεφάλαιο της ζωής του.

1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης

Ο Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, με 19.500 μόρια, έχει στρέψει το βλέμμα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τείνοντας προς τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Όπως ανέφερε, η χρονιά είχε δεδομένες δυσκολίες, ωστόσο με πλάνο, στόχο και αρκετή δουλειά ολοκληρώθηκε ομαλά. Ο ίδιος είχε θέσει βάσεις από τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να πιεστεί υπερβολικά, ενώ φέτος ανέβασε ρυθμούς, προσπαθώντας να παραμείνει συγκεντρωμένος στο διάβασμα. Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού θέλει να κάνει περισσότερη γυμναστική και να παίξει μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ακόμα, ευχαρίστησε την οικογένειά του για την υποστήριξη και τους καθηγητές του για τη βοήθεια.

Η Όλγα Χαριτοπούλου, με 16.900 μόρια, προσανατολίζεται να δηλώσει το Τμήμα Ψυχολογίας στο ΕΚΠΑ και στη συνέχεια στο Πάντειο, υπολογίζοντας και επιπλέον μόρια από διάκρισή της στην πάλη. Όπως είπε, η χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη, με το πρόγραμμα να αποτελεί για εκείνη το πιο σημαντικό στοιχείο της προετοιμασίας. Τόνισε παράλληλα πως δεν έχει τόση σημασία το πολύ διάβασμα όσο το ποιοτικό και σταθερό διάβασμα, με πιο εντατικές επαναλήψεις προς το τέλος της χρονιάς. Η ίδια κατάφερε να συνδυάσει την προετοιμασία της με την ενασχόλησή της με το θέατρο, κάτι που τη βοήθησε να αποφορτίζεται από την καθημερινότητα. Μάλιστα, ετοιμάζεται για τη νέα παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης με την κωμωδία του Αριστοφάνη «Όρνιθες». Ευχαρίστησε τους καθηγητές της στο φροντιστήριο και το σχολείο, τους γονείς και τους φίλους της, σημειώνοντας πως οι Πανελλαδικές είναι μεν ένας προσωπικός αγώνας, αλλά ο περίγυρος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.

Η Βασιλική Λίγγρη, με 16.500 μόρια, σκοπεύει να δηλώσει ως πρώτη επιλογή το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην Αλεξανδρούπολη. Για τη χρονιά που πέρασε ανέφερε πως δεν είχε ιδιαίτερο άγχος, έχοντας σημαντική στήριξη από την οικογένειά της. Από τα μαθήματα, η Φυσική ήταν εκείνη που τη δυσκόλεψε περισσότερο στη διάρκεια της χρονιάς, αν και τα θέματα των εξετάσεων της φάνηκαν πιο εύκολα από το αναμενόμενο. Με τον ελεύθερο χρόνο που έχει πλέον στη διάθεσή της, θα ήθελε να ξεκινήσει ξανά το πιάνο. Ευχαρίστησε τους καθηγητές της στο φροντιστήριο, τους γονείς και τους φίλους της.

1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Με 19.180 μόρια, ο Αριστείδης Σπυρόπουλος έχει όλα τα φόντα να σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά αν υπάρχει συνέπεια και στόχος, μπορεί να τα καταφέρει κάποιος», σχολίασε. Πλέον, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο, έχει ξεκινήσει κολύμπι και απολαμβάνει τις βόλτες του. Ευχαρίστησε τους γονείς, τους καθηγητές και τους φίλους του, που στάθηκαν στο πλευρό του.

Η Ευαγγελία Κονταξή, με 18.530 μόρια, σκέφτεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Η χρονιά είχε δυσκολίες και προκλήσεις, αλλά με σωστή προετοιμασία μπορούσαν να ξεπεραστούν», σημείωσε, τονίζοντας πως από τα μαθήματα των Πανελλαδικών τη δυσκόλεψε περισσότερο η Έκθεση. Ευχαρίστησε τους καθηγητές της στο σχολείο και το φροντιστήριο για τη στήριξη και την καθοδήγηση.

Με 18.275 μόρια, η Ειρήνη Ντάνι προσανατολίζεται να δηλώσει ως πρώτη επιλογή την Αρχιτεκτονική, με πιο ρεαλιστική επιλογή, βάσει των τωρινών δεδομένων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η ίδια ανέφερε πως, εν μέσω αρκετού διαβάσματος, η χρονιά κύλησε ομαλά, με σημαντική βοήθεια από τους καθηγητές και τους γονείς της. Η Ειρήνη έδωσε Πανελλαδικές για δεύτερη χρονιά, καθώς στην πρώτη της προσπάθεια είχε δώσει από Γενικό Λύκειο, ενώ φέτος δοκίμασε εκ νέου από το ΕΠΑΛ. Όπως είπε, χρειάστηκε μεθοδικότητα και σωστή οργάνωση του χρόνου, μένοντας ικανοποιημένη τόσο από το αποτέλεσμα όσο και από τη διαδικασία. Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολούνταν παλιότερα με τον αθλητισμό και θέλει σταδιακά να επιστρέψει στους ρυθμούς της, αλλά και να ξεκινήσει νέες ξένες γλώσσες. Ευχαρίστησε τους καθηγητές της ειδικότητάς της, τους οποίους χαρακτήρισε εξαιρετικούς τόσο ως καθηγητές όσο και ως ανθρώπους, το σχολείο για το υποστηρικτικό περιβάλλον και τη μητέρα της που ήταν δίπλα της σε όλη τη διαδικασία.

Με 17.800 μόρια, η Αθανασία Μητσέα θέλει να δηλώσει στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Όπως είπε, η χρονιά ξεκίνησε με πιο ήπιους ρυθμούς, οι οποίοι εντάθηκαν μετά τα Χριστούγεννα. Η ίδια δεν στερήθηκε τις βόλτες της, καθώς είχε θέσει ένα πρόγραμμα που της επέτρεπε να προλαβαίνει τις υποχρεώσεις της. Υπογράμμισε πως είχε σημαντική στήριξη από το σχολείο και το φροντιστήριο, φτάνοντας στον στόχο της χωρίς υπερβολικό άγχος. Για το υπόλοιπο του καλοκαιριού επέλεξε να εργαστεί, συμβάλλοντας στα έξοδα που θα προκύψουν από τον Σεπτέμβριο, μια πρωτοβουλία που αποτελεί παράδειγμα υπευθυνότητας. Ευχαρίστησε την οικογένεια, τους φίλους, τους καθηγητές και γενικά όσους ήταν δίπλα της και τη στήριξαν.

Η Βίβιαν Κούρου, με 17.600 μόρια, έχει ως στόχο την Αρχιτεκτονική, αναμένοντας και τις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Η ίδια μίλησε για μια απαιτητική χρονιά, δηλώνοντας ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, κατάφερε να ολοκληρώσει το πρόγραμμα που είχε θέσει, έχοντας σημαντική βοήθεια από τους καθηγητές και την οικογένειά της, φτάνοντας έτσι πιο κοντά στον στόχο της.

2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας

Η Άννα-Μαρία Καμαρινάκη, με 19.120 μόρια και με δεδομένη την αγάπη της για την αρχιτεκτονική, σκέφτεται να δηλώσει την αντίστοιχη σχολή στην Αθήνα. Όπως είπε, τη χρονιά που πέρασε είχε πολύ υποστηρικτικούς καθηγητές στο σχολείο και στο φροντιστήριο, οι οποίοι τη βοήθησαν όχι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά και ψυχολογικά, ενθαρρύνοντάς τη να διαβάζει περισσότερο, χωρίς να την επικρίνουν όταν χρειαζόταν να χαλαρώσει. Παράλληλα, της αρέσει το αφηρημένο σχέδιο και πλέον θα ήθελε να αφιερωθεί περισσότερο σε αυτό. Έχει περάσει άλλωστε στο παρελθόν από το Εικαστικό Εργαστήρι της Φάρις και αγαπά να αποτυπώνει όσα βλέπει γύρω της. Τέλος, ευχαρίστησε τους γονείς της, που τη βοήθησαν να βιώσει αυτό το ταξίδι με τρόπο που, όπως είπε, θα της μείνει ως μια ευχάριστη εμπειρία.

Με 18.080 μόρια, ο Κωνσταντίνος Ρέντζος έχει ως στόχο να εισαχθεί στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, είτε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είτε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε, στις Πανελλαδικές τον δυσκόλεψε κυρίως η Γλώσσα, ενώ η υπόλοιπη χρονιά κύλησε σε γενικές γραμμές βατά. Ο Κωνσταντίνος ασχολείται με τη φωτογραφία, μια δραστηριότητα που είχε παραμελήσει λόγω διαβάσματος, με ιδιαίτερη αγάπη στην άγρια φύση. Η σελίδα του στο Instagram είναι η meowmeowcar_photography. Ακόμα, ευχαρίστησε τους καθηγητές της ειδικότητάς του στο σχολείο, τους οποίους χαρακτήρισε πολύ καλούς, καθώς και τους γονείς του για τη στήριξη.

Ο Μάξιμος Ασημακόπουλος, με 16.810 μόρια, ανέφερε πως προτίθεται να δηλώσει το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Όπως είπε, η σχολική χρονιά δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, με εξαίρεση το κομμάτι των Πανελλαδικών, που απαιτούσε συγκεκριμένο πρόγραμμα. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τους καθηγητές μου, τους φίλους μου και την κοπέλα μου για αυτή την πορεία», σημείωσε.