Δήμος Καλαμάτας: Οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς και τα Βρεφικά Τμήματα

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου οι οριστικοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2026-2027. Θα ακολουθήσει ο τελικός πίνακας κατάταξης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε τους πίνακες μοριοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς και για τα Βρεφικά Τμήματα:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ

Γίνεται γνωστό, επίσης, ότι και φέτος οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καλαμάτας συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2026-27».

Όσοι γονείς υπέβαλλαν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα, εφόσον θα είναι δικαιούχοι voucher για το 2026-27 μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ,, παρακαλούνται να τα αποστείλουν στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής για την υπογραφή των συμβάσεων για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους.

Αποστολή voucher στο email: paidikoi@kalamata.gr

Για τους επιλαχόντες θα ακολουθήσει 2 η φάση εγγραφών μετά από πιθανές αιτήσεις διαγραφών βρεφών και νηπίων. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2721360648, 2721360735, 2721360649.