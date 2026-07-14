Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Μεταπτυχιακό σε Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τα Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Ψηφιακών Συστημάτων.

Για την κάλυψη των υπολειπόμενων διαθέσιμων θέσεων μάλιστα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ενδιαφερόμενους και νέες ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 25η Ιουλίου 2026.

Το πρόγραμμα αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα που συνδυάζει διεπιστημονικά τους τομείς του Μάνατζμεντ, των Τεχνολογιών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση και πρακτικά εργαλεία σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή να εξελιχθούν επαγγελματικά στον χώρο του πολιτισμού.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών, ειδικοτήτων μηχανικών, επαγγελματίες του πολιτισμού, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, εκπαιδευτικοί, καθώς και όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στη σύγχρονη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα και υλοποιείται με υβριδικό τρόπο, παρέχοντας δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων σε ποσοστό έως 50%. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή (3 μ.μ.-9 μ.μ.) και Σάββατο (9 π.μ.-3 μ.μ.), με έδρα το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στον Μυστρά.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι (επί πτυχίω), υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα έχει λάβει άριστη πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ανταποκρινόμενο πλήρως και στα 10 αξιολογούμενα σημεία ποιότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. www.mantech.uop.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Προγράμματος (facebook.com/mantech.uop).