Αιτήσεις για μεταπτυχιακό στον Αγρό-Διατροφικό Τομέα

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2026. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει εξειδικευμένα στελέχη του χώρου της Διοίκησης Επιχειρήσεων του αγρό-διατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό περιβάλλον είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες. Ο σημαντικός ρόλος του αγροτικού τομέα της χώρας, οι συνεχείς στοχευόμενες επενδύσεις, οι υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις που απέδειξαν την ανθεκτικότητα του αγρόδιατροφικού τομέα καθώς και τη

σημαντικότητά του στην Ελληνική οικονομία, η συνεχής αύξηση της αξίας του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος κ.α. δημιουργούν την ανάγκη για εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνώσης στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης.

Το βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του προγράμματος MBA in Agri-Food Sector είναι ότι προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριές του την δυνατότητα να αποκτήσουν ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στην διοίκηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά του κλάδου, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και την παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και την τεχνολογία τροφίμων έτσι ώστε ως απόφοιτοι να είναι σε θέση να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία ή να εξελιχθούν σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και συνεταιρισμών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση της Διπλωματικής Διατριβής.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 2710 230139 (email: mba.agrifood@uop.gr , dpsihog@uop.gr).