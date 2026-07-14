Αγωνιστικές κινητοποιήσεις από την Α ΕΛΜΕ Μεσσηνίας

Τη συμμετοχή της σε δύο αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα στην εβδομάδα, σήμερα στην Καλαμάτα και την Παρασκευή στην Τρίπολη, ανακοίνωσε η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας, επισημαίνοντας ότι “η επίθεση της κυβέρνησης στα δικαιώματά μας δεν «κάνει διακοπές»”.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της τοπικής ΕΛΜΕ ανακοίνωσε:

“- Την Τρίτη 14/7, με αφορμή την πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ απέναντι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος, συγκεντρωνόμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (οδός Κρήτης) στις 11.30 για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας και να παλέψουμε για την αποτροπή της.

- Την Παρασκευή 17/7 θα δώσουμε για άλλη μια φορά φέτος αγωνιστικό παρών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στηρίζοντας τις συναδέλφισσες της πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας που διώκονται πειθαρχικά, γιατί απεργούν ενάντια στην ατομική αξιολόγηση. Αναχώρηση από το βόρειο πάρκινγκ της Λαϊκής Αγοράς στις 9.30.

Η ποινικοποίηση της απεργίας και η κατηγοριοποίηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών δεν θα περάσουν”.