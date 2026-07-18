Μεσσήνιοι μαθητές στο ξεχωριστό καλοκαίρι γνώσης του CTY Greece - Η «Ε» στο Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη

Ενα διαφορετικό καλοκαίρι, γεμάτο γνώση, πειράματα, νέες ιδέες και φιλίες με παιδιά από ολόκληρη την Ελλάδα, ζουν και φέτος εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στα θερινά προγράμματα του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά, Center for Talented Youth – CTY Greece, του Κολλεγίου Ανατόλια.

Ανάμεσά τους βρίσκονται, όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια, παιδιά από τη Μεσσηνία, τα οποία ταξιδεύουν από την Καλαμάτα μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουν μαθήματα και επιστημονικά πεδία που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια της σχολικής αίθουσας.

Η «Ε» επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα το Κολλέγιο Ανατόλια, στο πλαίσιο της καθιερωμένης δημοσιογραφικής ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου, με αφορμή την εξέλιξη των θερινών προγραμμάτων του CTY Greece. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, το οποίο συνδυάζει τη φύση με σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τη γνώση. Οχι ως μια διαδικασία αποστήθισης, αλλά μέσα από την έρευνα, τον διάλογο, τον πειραματισμό και τη συνεργασία.

Κατά τη διάρκεια του Media Day παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές πτυχές της μαθησιακής εμπειρίας του CTY Greece, μέσα από σύντομες διαδραστικές δραστηριότητες που προετοίμασαν και παρουσίασαν οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες.

Τα μαθήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν τα «Genetics and Food: From Molecule to Medicine», «Business Economics & Sustainability» και «Cryptology».

Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, δημοσιογράφοι από διάφορες περιοχές της χώρας περάσαμε διαδοχικά από τρεις σταθμούς δραστηριοτήτων και συνεργαστήκαμε με τα παιδιά, ανακαλύπτοντας πώς η επιστήμη κρύβεται πίσω από τις γεύσεις, τις υφές και τις διατροφικές καινοτομίες, πώς οι οικονομικές αποφάσεις επηρεάζουν τις αγορές και τη βιωσιμότητα, αλλά και πώς οι αρχές της κρυπτολογίας χρησιμοποιούνται για την προστασία και τη μετάδοση πληροφοριών.

Μέσα από μικρές προκλήσεις, ερωτήσεις και πειράματα, οι μαθητές παρουσίασαν όχι μόνο όσα έχουν μάθει, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έχουν μάθει να σκέφτονται. Να αναζητούν απαντήσεις, να συνεργάζονται, να υπερασπίζονται τις ιδέες τους και να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα από διαφορετικές πλευρές.

Η άνεση με την οποία επικοινωνούσαν τις γνώσεις τους, η περιέργεια και η ωριμότητα της σκέψης τους αποδείκνυαν ότι η παρουσία τους στο πρόγραμμα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Μεσσηνία έχει διαχρονικά παρουσία στα προγράμματα του CTY Greece. Φέτος, η «Ε» συνομίλησε με δύο μαθητές Γυμνασίου από την Καλαμάτα, την Ευαγγελία Μαυροειδή και τον Σταύρο Σαραβελάκη, οι οποίοι περιέγραψαν μια εμπειρία που συνδυάζει γνώση, νέες φιλίες και πολύτιμα ερεθίσματα για τις μελλοντικές επιλογές τους.

Συγκρίνοντας την Καλαμάτα με τη Θεσσαλονίκη, τα δύο παιδιά συμφώνησαν ότι η μεσσηνιακή πρωτεύουσα υπερέχει σε ομορφιά βάσει γεωγραφικής θέσης, παρατήρησαν όμως ότι η Θεσσαλονίκη προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η Ευαγγελία Μαυροειδή, μαθήτρια των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα. Οπως ανέφερε, πέρυσι ήταν αρχικά διστακτική απέναντι στην προοπτική να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη μέσα στο καλοκαίρι και να ενταχθεί σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η πρώτη της επαφή, ωστόσο, με το κλίμα του CTY άλλαξε γρήγορα την εικόνα της. «Μαθαίνεις και παίζεις με τους φίλους σου. Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, την οποία θα ήθελα να ζω κάθε χρόνο», σημείωσε. Η ίδια εξήγησε ότι αρκετές από τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές συνδέονται με αντικείμενα τα οποία συναντώνται αργότερα στο Λύκειο, ακόμη και στο Πανεπιστήμιο, προσφέροντάς τους ένα σημαντικό προβάδισμα ως προς την κατανόηση σύνθετων εννοιών. Η Ευαγγελία αγαπά περισσότερο τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, ενώ σε ό,τι αφορά το μέλλον της θα ήθελε να ακολουθήσει μια κατεύθυνση που σχετίζεται με τον αθλητισμό. Από τα μαθήματα που προσφέρει το Κέντρο ξεχώρισε πεδία όπως η εγκληματολογία, το επιχειρείν και η οικονομία, τα οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα ευχάριστα και κατανοητά, αλλά και χρήσιμα για την καθημερινή ζωή. Το μήνυμά της προς τους συνομηλίκους της στη Μεσσηνία ήταν ξεκάθαρο: να αναζητήσουν πληροφορίες για το CTY και να τολμήσουν τη συμμετοχή.

Οπως τόνισε, τα παιδιά δημιουργούν φιλίες, περνούν όμορφα και παρακολουθούν μαθήματα μέσα από μια εμπειρία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας συνηθισμένης θερινής κατασκήνωσης.

Ο Σταύρος Σαραβελάκης, μαθητής του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, είχε επίσης συμμετάσχει στο πρόγραμμα και πάλι. Παραδέχθηκε ότι στην αρχή αισθανόταν άγχος για τις απαιτήσεις των μαθημάτων, όμως η υποστήριξη των εκπαιδευτικών τον βοήθησε να προσαρμοστεί και να κατανοήσει ευκολότερα τα νέα αντικείμενα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα μαθήματα του CTY δεν μοιάζουν με εκείνα του σχολείου, καθώς φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με γνώσεις και επιστημονικά πεδία που ενδέχεται να συναντήσουν πολύ αργότερα στην εκπαιδευτική τους διαδρομή. Ο Σταύρος επιθυμεί να ασχοληθεί στο μέλλον με την Ιατρική, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Παιδιατρική και την Οδοντιατρική.

Αναφερόμενος στον τρόπο διδασκαλίας, ξεχώρισε τη σημασία των πειραμάτων, μέσα από τα οποία δύσκολες έννοιες γίνονται περισσότερο προσιτές. Παράλληλα, στάθηκε στο ιδιαίτερα θετικό κλίμα που δημιουργεί η συνύπαρξη παιδιών από διαφορετικές περιοχές της χώρας. «Θα προέτρεπα τα παιδιά από την Καλαμάτα να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να ζήσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Αποκτούν νέες γνώσεις, διαφορετικές από εκείνες του σχολείου, δημιουργούν φιλίες και βάζουν βάσεις για μια καλύτερη πορεία στο μέλλον», ανέφερε.

ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια, Δρ Πάνος Βλάχος, η διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, Βασιλική Αδαμίδου, η Αρίστη Σταθακοπούλου από τη Διεύθυνση Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Ειδικών Έργων της Eurobank, Παναγιώτης Καρδάσης και η διευθύντρια του Κέντρου για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece), Δρ Γεωργία Τσουλφά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ακόμα, ο CEO και πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Lidl Cyprus, Μίλτος Φοροζίδης, η διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος της Aegean, Ειρήνη Σιδηροπούλου, καθώς και η Ιωάννα Κιοσσέ, μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Τον συντονισμό έκανε η Όλγα Τσαντήλα, Media Relations Coordinator του Ανατόλια.

Ο Δρ Πάνος Βλάχος υπογράμμισε ότι το CTY Greece επιχειρεί να συνδέσει την τεχνολογία με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, προσφέροντας στα παιδιά ένα περιβάλλον όπου μπορούν να καλλιεργήσουν την περιέργεια, την κριτική σκέψη και τη διάθεση για εμβάθυνση. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα δημιουργεί ένα οικοσύστημα μέσα στο οποίο οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ταλέντα τους σε ιδανικές συνθήκες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο όραμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο, όπως είπε, έγινε πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι το CTY Greece ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία με το Johns Hopkins University, η οποία οδήγησε στη δημιουργία νέων μαθημάτων, προσθέτοντας ότι το CTY Greece μπορεί να λειτουργήσει ως ένα «θερμοκήπιο» ανάπτυξης των παιδιών και ως μοχλός για την καθιέρωση ενός νέου μαθησιακού μοντέλου στην Ελλάδα.

Από την πλευρά της, η Βασιλική Αδαμίδου επισήμανε ότι φέτος συμπληρώνονται 13 χρόνια στήριξης του CTY Greece από τη Lidl Ελλάς, μια συνεργασία που, όπως είπε, δημιουργεί σημαντική κοινωνική και οικονομική αξία, ενώ συμβάλλει και στην ανάπτυξη νέων μαθημάτων. Όπως ανέφερε, από το 2014 η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, έχοντας χρηματοδοτήσει συνολικά 564 υποτροφίες για χαρισματικά παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Χαρακτήρισε το CTY Greece ένα μοναδικό και καινοτόμο πρόγραμμα που ενισχύει τη γνωστική αρτιότητα, την κριτική σκέψη και την κοινωνική συνείδηση των μαθητών, προετοιμάζοντάς τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Υπενθύμισε ακόμη ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα που να υποστηρίζει η Lidl στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι μέσα από το CTY Greece τα παιδιά αποκτούν και ένα διεθνές πλαίσιο κατανόησης ζητημάτων, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η σχέση τους με το επιχειρείν.

Η Αρίστη Σταθακοπούλου χαρακτήρισε το Κολλέγιο Ανατόλια πολύτιμο συνεργάτη και συνοδοιπόρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους βασίζεται σε κοινές αξίες και κοινό όραμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαρκή εξέλιξη του προγράμματος και στη στήριξη που παρέχεται στους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να βιώσουν την εμπειρία του CTY Greece.

Ο Παναγιώτης Καρδάσης υπενθύμισε ότι η πρωτοβουλία «Μπροστά για την Παιδεία» ξεκίνησε το 2003 με στόχο να ενθαρρύνει το ταξίδι προς τη γνώση, την επιμονή και την αριστεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, όπως είπε, και η συνεργασία της Eurobank με το Κολλέγιο Ανατόλια από το 2018. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δυνατότητες των ταλαντούχων παιδιών είναι απεριόριστες, ωστόσο απαιτούν ενθάρρυνση και ουσιαστική υποστήριξη για να αναδειχθούν. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, τονίζοντας ότι μέσα από το δίκτυο υποτροφιών το CTY Greece φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας, επιστρέφοντας σημαντική αξία στους νέους και, κατ' επέκταση, στην κοινωνία.

Η Γεωργία Τσουλφά επισήμανε ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής, ενώ προσφέρει στα παιδιά τη χαρά της μάθησης μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Όπως ανέφερε, το CTY Greece είναι προσβάσιμο σε μαθητές από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι φέτος χορηγήθηκαν 204 υποτροφίες, με αποτέλεσμα το 52% των μαθητών να συμμετέχει στο πρόγραμμα με κάποια μορφή οικονομικής ενίσχυσης. Συνδέοντας το CTY Greece με τη γνώση, την έμπνευση, τη δημιουργία, τη χαρά και τη συνεργασία, τόνισε ότι αυτός ο συνδυασμός στοιχείων είναι που καθιστά το πρόγραμμα μοναδικό στο είδος του.

Στη δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Δέσποινα Βαρνά (Genetics&Food: FromMoleculetoMedicine / Γενετική και Τρόφιμα: Από τη Μοριακή Δομή στη Θεραπεία), Νίκος Παπαδόπουλος (Cryptology/ Κρυπτολογία) και Απόστολος Λεμονίδης (BusinessEconomics&Sustainability / Επιχειρηματική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη), με τους μαθητές και μαθήτριές τους.

400 ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ 37 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Φέτος περίπου 400 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό συμμετέχουν στα θερινά διαδικτυακάκαι διά ζώσης προγράμματα του CTYGreece στη Θεσσαλονίκη (Κολλέγιο Ανατόλια) και στην Αθήνα (Ελληνοαγγλική Αγωγή).

Οι μαθητές/τριες προέρχονται από: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Αθήνα, Βόλο, Δράμα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ίο, Καβάλα, Καλαμάτα, Καλαμπάκα, Καρδίτσα, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Λευκάδα, Λέσβο, Ναύπακτο, Ναύπλιο, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Σάμο, Σέρρες, Τρίκαλα, Χανιά, Χίο, από την Κύπρο, καθώς και από το εξωτερικό και συγκεκριμένα απότο Βέλγιο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ,την Ισπανία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Το CTYGreece

Το CTY Greece σχεδιάζει και υλοποιεί από το 2013 καινοτόμα και διαδραστικά προγράμματα ειδικά διαμορφωμένα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα παιδιών που έχουν ιδιαίτερες ακαδημαϊκές και αντιληπτικές ικανότητες, βάθος και εύρος σκέψης, περιέργεια, καθώς και μεγάλη αγάπη για τη μάθηση.

Τα προγράμματα του CTY Greece προσφέρουν ουσιαστικές ακαδημαϊκές προκλήσεις και διεξόδους σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερη δίψα για μάθηση και γνώση, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στο σχολείο ή την οικονομική τους κατάσταση. Αποτελούν μία πολύτιμη και καινοτόμα εκπαιδευτική εμπειρία για παιδιά που αναζητούν περισσότερα από όσα μπορεί να προσφέρει η τυπική σχολική τάξη, ώστε να εμβαθύνουν σε θέματα που αγαπούν, να καλλιεργήσουν δεξιότητες διά βίου μάθησης, και να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία στη σκέψη τους.

Εξετάσεις και υποτροφίες

Τα προγράμματα είναι Online Σύγχρονης Διδασκαλίας, Online Ασύγχρονης Διδασκαλίας, Σαββατοκύριακου και Θερινά διάρκειας τριών εβδομάδων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και προϋποθέτουν την αξιολόγηση των μαθητών/τριών μέσω εξετάσεων που έχουν σχεδιαστεί από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns Hopkins (JHU CTY). Οι εξετάσεις είναι στα ελληνικά και δεν χρειάζονται προετοιμασία. Με την επιτυχία τους στις εξετάσεις, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν νέο συναρπαστικό κόσμο μάθησης, να γίνουν μέλη μίας δραστήριας κοινότητας και να διεκδικήσουν μία από τις πολλές υποτροφίες που προσφέρει το CTY Greece με την υποστήριξη των δωρητών του.

Το CTYGreeceτελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Οργανισμού EuropeanCouncilofHighAbility (ECHA) και του European Talent Support Network. Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Ιδρυτικός δωρητής του CTYGreece είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλοι δωρητές του Κέντρου είναι η Τράπεζα Eurobank και η εταιρεία Lidl Ελλάς. Δωρητές είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, η εταιρεία Netcompany-Intrasoft, η εταιρεία StarBulkCarriersCorp., και η Deloitte. Χορηγός αερομεταφορών είναι η εταιρεία AEGEAN.