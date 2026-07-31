Νέο πρόγραμμα Erasmus+ από το 13ο Δημοτικό Καλαμάτας

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα υλοποιήσει το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας κατά τα σχολικά έτη 2026-27 και 2027-28, με τίτλο «Διαδρομές Πολιτισμού χωρίς Αποκλεισμούς: Σχολείο, Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Συνεργασία».

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση των σχέσεων Εκπαίδευσης και Κοινωνίας, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μάθηση είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, που αφορά όχι μόνο την γνωστική αλλά και την κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των μαθητών. Η έμφαση στον πολιτισμό και την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες για βιωματική και αποτελεσματική μάθηση. Έτσι, οι μαθητές αναπτύσσονται όχι μόνο γνωστικά, αλλά και συναισθηματικά, βιωματικά, με ισχυρά εφόδια ως αυριανοί πολίτες της χώρας και της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καινοτόμες δράσεις στη σχολική μονάδα, έρευνα και ανάπτυξη σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών, κινητικότητα για μαθητές και εκπαιδευτικούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλαπλασιαστικές δράσεις για την τοπική κοινωνία και την Εκπαίδευση.

Με τον αγγλικό τίτλο «Inclusive Cultural Pathways: School, Community and European Cooperation», η πρόταση του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας αξιολογήθηκε με 96/100 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και συμπεριλήφθηκε στα εγκεκριμένα προγράμματα Erasmus+, καταλαμβάνοντας την 67η θέση μεταξύ των υποψηφιοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Οι δράσεις του νέου προγράμματος, όπως και το υλικό από τις προηγούμενες συμμετοχές του σχολείου σε προγράμματα Erasmus+, οι ερευνητικές εργασίες, οι εκδόσεις και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου http://13.mysch.gr