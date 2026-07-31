Έρχεται η πρεμιέρα της ταινίας για τον Νικηταρά

Η ταινία «Νικηταράς: Το πέρασμα στην Αθανασία» θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Πρόκειται για μια φιλόδοξη κινηματογραφική παραγωγή αφιερωμένη στον Νικήτα Σταματελόπουλο, τον θρυλικό Νικηταρά ή «Τουρκοφάγο», έναν από τους σημαντικότερους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Σταμάτης Τσαρουχάς, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Σταμάτης Τσαρουχάς έχει δημιουργήσει σημαντικά έργα όπως «Οι γενναίοι της Σαμοθράκης» «Ηθικόν ακμαιότατον», «Το παζάρι», «Τα πουλιά με το χρώμα του φεγγαριού», ενώ στο ενεργητικό του μετρά πάνω από 200 ταινίες και ντοκιμαντέρ. Η πορεία του έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το Βραβείο Σκηνογραφίας για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα».

Εχοντας ήδη παρακολουθήσει την ταινία «Νικηταράς – Το πέρασμα στην Αθανασία», εξέφρασε τον απόλυτο ενθουσιασμό του για το συνολικό αποτέλεσμα. Μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την ποιότητα της παραγωγής και τη συγκίνηση που του προκάλεσε, εκτιμώντας πως πρόκειται για μια κινηματογραφική δημιουργία που αξίζει να ταξιδέψει όσο πιο μακριά γίνεται και να τη γνωρίσει το ευρύ κοινό, ο απανταχού Ελληνισμός και κάθε άνθρωπος που αγαπά την ιστορία, τις αξίες και την ψυχή της Ελλάδας.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο π. Βασίλειος Βεργινάδης, εφημέριος Νέδουσας και Αλαγονίας, τα γυρίσματα διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και αποτελούν καρπό της συλλογικής προσπάθειας περισσότερων από 400 ανθρώπων, που πίστεψαν σε έναν κοινό σκοπό και συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Στον ρόλο του Νικηταρά πρωταγωνιστεί ο Κώστας Βαρελάς. Στην ταινία συμμετέχουν μεταξύ άλλων, οι Κωστής Σαββιδάκης, Βύρων Κολάσης, Τεό Θεοδωρίδης, Μάρα Δασμουρλή, Χριστίνα Σωτηρίου, Ανάργυρος Βαζαίος, Παναγιώτης Σκαλιώτης, Βασίλης Βαρελάς, Σωτήρης Κριτσωτάκης, Γεωργία Σκλήκα, Ελενα Μαυρίκη, Βάσω Μαραβά, Παναγιώτης Μπαστακός, Δήμητρα Μαρινάκη, Πελαγία Στιβακτάκη, Αγης Βεργινάδης, Κωνσταντίνος Κουντούρης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, Ανδρέας Βρυώνης, Παναγιώτης Μπατσικούρας, Ανδρέας Κουμουνδούρος, Νικήτας Βεργινάδης, Αναστάσιος Παπαγιαννέας, Δημήτρης Μανιμάνης, Μάρκος Ρούσσος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Παναγιώτης Μπάλλας, Παναγιώτης Βαρελάς, Παναγιώτης Μάλαμας, Jose Ponce, Γιώργος Καστρινός, Βασίλης Θεοδωρακάκης, Δημήτρης Φωτέας, Σωτήρης Τσάκλας. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο π. Βασίλειος Ν. Βεργινάδης, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχουν αναλάβει οι Γιάννης Κάσσης και Αντώνης Κρητικός. Τη μουσική της ταινίας συνέθεσε ο Ερμής Κοντούδης, ενώ το post production επιμελήθηκε ο Γιάννης Στραβόλαιμος.

Πρόκειται για μια ταινία που δεν έρχεται απλώς να προβληθεί, αλλά να συγκινήσει, να εμπνεύσει και να ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του Ελληνισμού. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ (με μετρητά). Προπώληση γίνεται στην Καλαμάτα, την Αλαγονία, τη Νέδουσα και την Αρτεμισία. Για πληροφορίες: 6945939950.