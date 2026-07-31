9η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου στους Γαργαλιάνους

Την 9η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Γαργαλιάνων την επόμενη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Γαργαλιάνων.

Η Γιορτή Ελιάς και Ελαιολάδου αποτελεί πλέον θεσμό για τον Σύλλογό, προβάλλοντας κάθε χρόνο το ποιοτικό μεσσηνιακό ελαιόλαδο και συμβάλλοντας στη διατήρηση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής παράδοσης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Σπυρίδων Ζόμπολος, ιατρός καρδιολόγος, με θέμα: «Ελαιόδεντρα και ελαιόλαδο: παρελθόν, παρόν και μέλλον». Μετά την ομιλία θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με το συγκρότημα «Ξέφραγο Αμπέλι».

Ιδιαίτερη θέση στη φετινή εκδήλωση θα έχουν τα παραδοσιακά χειροποίητα λαδομαγειρέματα που θα προσφερθούν στους παρευρισκόμενους, με βασικό συστατικό το εξαιρετικής ποιότητας μεσσηνιακό ελαιόλαδο.

Κ.Μπ.