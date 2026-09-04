Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας και θα διαρκέσουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ αν υπάρχουν κενές θέσεις εκπαίδευσης η διαδικασία μπορεί να παραταθεί κατ’ εξαίρεση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων (18 ετών και άνω), οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και έχουν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο ή δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Γυμνάσιο.

Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικές χρονιές και οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.

Προσφέρουν επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα και βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, να πάρουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να ενισχύσουν την προσωπικότητά

τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Στην Καλαμάτα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε το 2005.

Είναι ένα σχολείο που σέβεται το πρόσωπο, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευόμενων του. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία και ευελπιστεί να λειτουργήσει ως χώρος

παραγωγής γνώσης, που δίνει σημασία στην ενεργητική βιωματική μάθηση, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και ευρωπαϊκά προγράμματα διά βίου μάθησης Erasmus+.

Έχει οργανώσει ημερίδες και συνέδρια κι έχει αναπτύξει επαφές με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΣΔΕ είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά,

Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Πληροφορική, Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή, ενώ υπάρχει σύμβουλος σταδιοδρομίας, καθώς και σύμβουλος ψυχολόγος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για την εγγραφή τους στη διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας, οδός Αθηνών 170 (πρώην Πολυκλαδικό) και στο τηλέφωνο 2721080425,

2721180704 & 2721091801 καθημερινά, απογευματινές ώρες 17:00-20:00 email: sdekalamatas@gmail.com και sdekalam@sch.gr.