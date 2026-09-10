Στη Μεσσηνία το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Aλλα Μάτια»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δες τη Ζωή Με Άλλα Μάτια» συνεχίζει τη δράση του στη Μεσσηνία και τη νέα σχολική χρονιά, φέρνοντας μαθητές και μαθήτριες πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανάπηρων ανθρώπων και ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την αναπηρία, την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Μέσα από την άμεση επαφή με ανάπηρα άτομα, τις προσωπικές αφηγήσεις και το οπτικοακουστικό υλικό, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ελεύθερα ερωτήσεις, ακόμη και εκείνες που συχνά θεωρούνται «δύσκολες», και να συζητήσουν θέματα για τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν έως σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθούν επαρκώς. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλύτερη κατανόηση της αναπηρίας ως μέρους της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, η αποδόμηση στερεοτύπων και η καλλιέργεια μιας περισσότερο συμπεριληπτικής κουλτούρας μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η πρώτη περίοδος υλοποίησης στη Μεσσηνία καταγράφει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, το πρόγραμμα είχε πραγματοποιηθεί σε 25 σχολεία της περιοχής, με τη συμμετοχή 1.203 μαθητών και μαθητριών και 117 εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις εμπειρίες που καταγράφηκαν από τις σχολικές κοινότητες, τα παιδιά παρακολούθησαν τις συναντήσεις με έντονο ενδιαφέρον, έθεσαν αυθόρμητες ερωτήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνέχισαν τη συζήτηση και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν, παράλληλα, ότι η δράση έδωσε στους μαθητές την αφορμή να προβληματιστούν και να επανεξετάσουν αντιλήψεις που μέχρι τότε θεωρούσαν αυτονόητες. Σε ορισμένα σχολεία, μάλιστα, η επίσκεψη αποτέλεσε την αφετηρία για νέες εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 3ου Νηπιαγωγείου Φιλιατρών, όπου οι εκπαιδευτικοί έφεραν τα παιδιά σε επαφή με τη γραφή Braille, αλλά και με τρόπους συνοδείας και μετακίνησης ανθρώπων με οπτική βλάβη. Κάθε συνάντηση έχει διάρκεια μίας διδακτικής ώρας και επιδιώκει, μέσα από τον ανοιχτό διάλογο, να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν απορίες χωρίς φόβο ή ταμπού και να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητας των ανάπηρων ανθρώπων. Η θετική αποτίμηση του πρώτου κύκλου, αλλά και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τις σχολικές κοινότητες, οδήγησαν στη συνέχιση του προγράμματος στη Μεσσηνία και τη νέα σχολική χρονιά. Η δωρεάν διά ζώσης συμμετοχή των σχολείων της Μεσσηνίας για όλο το 2026 καθίσταται δυνατή με τη συμβολή του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, επιτρέποντας στη δράση να φτάσει σε ακόμη περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς της περιοχής.

Οι σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνούν στο info@meallamatia.services ή στο 210 2627385.

Οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι περιορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την επίσκεψη του προγράμματος στο σχολείο τους.