Διεθνής συνάντηση εκπαιδευτικών στο Νηπιαγωγείο Χαρακοπιού

Εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Εσθονία, τη Λετονία και την Τουρκία συμμετείχαν στην 3η μετακίνηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA210 «Kindergarten Woodland Adventures», με οικοδεσπότη το Νηπιαγωγείο Χαρακοπιού, από τις 12 έως τις 16 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των δράσεων βρέθηκαν η βιωματική μάθηση, η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και η σύνδεση της προσχολικής εκπαίδευσης με τη φύση, τον πολιτισμό και την τοπική κοινότητα. Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία επαγγελματικής ανάπτυξης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ανταλλαγής καλών εκπαιδευτικών πρακτικών. Παράλληλα, ανέδειξε τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της Μεσσηνίας, τη σημασία της τοπικής κληρονομιάς και τις δυνατότητες του περιβάλλοντος ως χώρου μάθησης, ανακάλυψης και δημιουργίας.

Μέσα από τις κοινές δράσεις αναδείχθηκε ότι η μάθηση δεν περιορίζεται στη σχολική αίθουσα, αλλά μπορεί να αναπτύσσεται στον σχολικό κήπο, στη θάλασσα, στην πόλη, στη φύση και στην ίδια την τοπική κοινότητα. Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών των τεσσάρων χωρών, αναδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης και τη σημασία της συνεργασίας για ένα σχολείο ανοιχτό στη φύση, στην κοινωνία και στον κόσμο.