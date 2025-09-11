Σκουπιδότοπος δίπλα στο νεκροταφείο Χώρας

Σκουπιδότοπο έχει δημιουργήσει και λειτουργεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος στην Χώρα, δίπλα στο νεκροταφείο, σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Οπως μας διαμαρτυρήθηκαν, ο χώρος αυτός βρίσκεται κοντά στο Γυμνάσιο και το Μουσείο της Χώρας, εντός του αστικού οικισμού.

Σε αυτόν τον χώρο ο Δήμος εναποθέτει άχρηστα και ογκώδη αντικείμενα, μπάζα και κλαδέματα – χορτάρια, ενώ εκεί έχουν πρόσβαση και ιδιώτες που χωρίς τον έλεγχο και την ανοχή του Δήμου εγκαταλείπουν άχρηστα αντικείμενα. Με βάση τις ίδιες πηγές στο χώρο εναποτίθενται και ελλενίτ, υλικό που έχει αμίαντο.

Οι διαμαρτυρόμενοι κάτοικοι ρωτούν τη δημοτική αρχή αν έχει άδεια και λειτουργεί νόμιμα ο χώρος αυτός, που υποβαθμίζει και ρυπαίνει μια περιοχή στον αστικό ιστό της Χώρας. Και καλούν κάθε αρμόδια αρχή να ασχοληθεί και να δώσει λύση.

Γ.Σ.