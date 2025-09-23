Πελοπόννησος: Ολοκληρώθηκε ο σχολικός διαγωνισμός ανακύκλωσης

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο ο μεγάλος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Οπως αναφέρει ο ΦΟΔΣΑ, “σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, ο εκπρόσωπος κάθε σχολικού τμήματος, για να συμμετάσχει στο Μεγάλο Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα πρέπει, σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ., να παραδώσει σε αίθουσα, που έχει καθοριστεί στο Δημαρχείο ή σε προκαθορισμένο κτίριο του εκάστοτε Δήμου, το σύνολο των κουπονιών, που έχει συγκεντρώσει το κάθε τμήμα.

Ακολούθως, αφού γίνει η σχετική καταμέτρηση των κουπονιών, παρουσία συμβολαιογράφου, θα γίνει η ανακήρυξη των τριών σχολικών τμημάτων, που θα έχουν ανακυκλώσει τις περισσότερες συσκευασίες (και άρα θα έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης).

Τα τρία 3 πρωτεύοντα σχολικά τμήματα θα κερδίσουν τα τρία 3 μεγάλα – δώρα έπαθλα, τα οποία είναι:

1ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ*, για το σχολικό τμήμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ευρώπης επιλέξουν.

2ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ**, για το σχολικό τμήμα με την δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα ταξίδι 5 ημερών για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος σε όποια πόλη της Ελλάδας επιλέξουν.

3ο ΔΩΡΟ – ΕΠΑΘΛΟ, για το σχολικό τμήμα με τη τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή: Ένα smartwatch για όλους τους μαθητές του σχολικού τμήματος”.