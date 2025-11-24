Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας: Νέα προϊσταμένη η Ελένη Ορφανού

Σήμερα το απόγευμα μάλιστα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ορκωμοσία της από τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου παρουσία του υφυπουργού Χρήστου Δερμεντζόπουλου, του προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου Θάνου Λίπα και της γενικής διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου Ολυμπίας Μαρκέλλου.

Η ανάληψη των καθηκόντων της συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης για την τήρηση της διαφάνειας, της νομιμότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών με το Ελληνικό Κτηματολόγιο, την ενίσχυση των σύγχρονων ψηφιακών διαδικασιών, την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης στον Φορέα του Κτηματολογίου.