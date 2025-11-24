Καλαμάτα: Εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Νέδοντος

Ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας οι προγραμματισμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Νέδοντος, σε συνέχεια αυτών που πραγματοποιήθηκαν για την εγκατάσταση οπτικών ινών.

Οι παρεμβάσεις εκτελούνται από τη Nova, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών εργασιών που πραγματοποιεί η εταιρεία.

Το συνεργείο έπιασε δουλειά στο κομμάτι της Νέδοντος από τη συμβολή με την 23ης Μαρτίου έως την Κροντήρη, ενώ ο συνολικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων –σε συνεργασία με τον Δήμο– περιλαμβάνει ακόμη τα εξής σημεία: Γεωργούλη, από Φαρών έως Αριστοδήμου, Σπυροπούλου, από Πολυχάρους έως Γεωργούλη, και Ταξιαρχών, από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών μέχρι την οδό Γεωργούλη.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με τη διαγράμμιση των οδών, ώστε τα τμήματα που αποκαθίστανται να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά και με αυξημένη οδική ασφάλεια στους κατοίκους και τους οδηγούς της πόλης.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών στην οδό Νέδοντος, θα υπάρξει τροποποίηση στις γραμμές του αστικού λεωφορείου ως εξής: