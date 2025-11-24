e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν κατά την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.