Κύμα αντιδράσεων για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα (Βίντεο)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός καταγράφει άγνωστες πτυχές της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Ταυτόχρονα, ασκεί έντονη κριτική σε πρώην συνεργάτες του και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις σελίδες του βιβλίου.

