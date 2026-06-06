Περιβαλλοντικές δράσεις στο Δήμο Καλαμάτας

Περιβαλλοντικές δράσεις με συμβολικό, εκπαιδευτικό και ουσιαστικό χαρακτήρα, οργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, χθες Παρασκευή 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στέλνοντας το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, στις δράσεις συμμετείχαν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, αντιδήμαρχοι, άλλοι αιρετοί και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Ο κ. Βασιλόπουλος χθες το πρωί βρέθηκε στον Ταΰγετο, όπου πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση με τη συμμετοχή μαθητών και φορέων, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, όπου εξελίχθηκαν δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Η δεντροφύτευση στον Ταΰγετο οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και τη συνεργασία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου “Οι Φίλοι του Ταϋγέτου”, λοιπών συλλόγων και φορέων και του 14ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στη φύτευση νέων δέντρων, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Χθες το βράδυ είχε προγραμματιστεί θεατρικό μαθητικό δρώμενο αφιερωμένο στο περιβάλλον, ενώ σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ “Δέλτα”.

Παράλληλα, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή μαθητών των 8ου, 19ου και 21ου Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και βιώσιμων πρακτικών στην καθημερινότητα.

Στην Παραλία της Καλαμάτας και στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ αναπτύχθηκαν, επίσης, περιβαλλοντικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών του 7ου Δημοτικού Σχολείου, προβάλλοντας τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών, παρουσία του \αντιδημάρχου Ηλία Κουτίβα.

Στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά συμμετείχαν σε δράση ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Αγγελική Μπουμποπούλου, μαζί με το στέλεχος της Διεύθυνσης Ελένη Κοφτερού, όπου ενημέρωσαν για την ανακύκλωση, τη διαχείριση απορριμμάτων και τον ρόλο των πολιτών στη διατήρηση μιας καθαρής και βιώσιμης πόλης.

Παράλληλα, το Δημοτικό Σχολείο Άριος συμμετείχε σε δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Δήμο σε συνεργασία με την Κοινότητα, στον χώρο του πάρκου δίπλα στον Πάμισο, δίνοντας έμφαση στην αξία των φυσικών οικοσυστημάτων και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε διάφορα σημεία της πόλης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις με τη συμμετοχή μαθητών, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από επισκέψεις σε οικίσκους ανακύκλωσης. Στις δράσεις συνέβαλαν φορείς, μεταξύ των οποίων και ο ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και σχολικές κοινότητες που ανέπτυξαν τις δικές τους πρωτοβουλίες με περιβαλλοντικό προσανατολισμό.