Σκουπιδότοποι ντροπής σε Αρι και Μικρομάνη (φωτογραφίες)

Μπορεί να ζούμε στην εποχή της ολοκληρωμένης – υποτίθεται – διαχείρισης των απορριμμάτων (στην Καλλιρρόη για τη Μεσσηνία) και του αίσχους που δεν έχει αποκατασταθεί στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου, όμως, η ασυδοσία και η ρύπανση συνεχίζεται στη “Γούβα” του Αρι και στη Μικρομάνη, στον περιφερειακό δρόμο της περιοχής που έχει κίνηση, δίπλα στον ποταμό Αρι και στο πρόχωμα του Αεροδρομίου Καλαμάτας.

Είναι σκουπιδότοποι από την εποχή των Κοινοτήτων και των καποδιστριακών Δήμων, που παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες, συνεχίζουν να βρωμίζουν τον τόπο και να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, αδιαφορούν για τον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον και υπάρχει ατιμωρησία.

Στη “Γούβα” στον Αρι, γύρω από τη μεγάλη γούβα οι ποσότητες από άχρηστα ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα, λάστιχα και γυαλιά είναι τεράστιες και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.

Στη Μικρομάνη ο σκουπιδότοπος είναι μικρότερος, αλλά πιο προκλητικός, καθώς είναι δίπλα στον δρόμο που έχει κίνηση και στο πρόχωμα του Αεροδρομίου Καλαμάτας, της 120 ΠΕΑ και του διεθνούς πολιτικού Αεροδρομίου, με καθημερινές πτήσεις από τις χώρες της Ευρώπης.

Για τους σκουπιδότοπους αυτούς ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Αναστάση Σκοπετέα.

“Πήγαμε πριν 2 εβδομάδες στη «Γούβα» στον Αρι με JCB και δύο φορτηγά`, μας είπε και σημείωσε: “Με 8 φορτία απομακρύναμε ένα μεγάλο μέρος από τα σκουπίδια και τα κλαδέματα

και αυτό γιατί είχε κλείσει ο δρόμος (!) και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε στα κτήματά τους. Εμειναν αρκετά, δεν μπορούσαμε να τα σηκώσουμε όλα Εχουμε πάει πολλές φορές, σχεδόν κάθε 1,5 μήνα. Η τελευταία παρέμβαση έγινε για την πρόσβαση στα χωράφια και γιατί ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος”.

Για τη Μικρομάνη παρατήρησε ότι “πηγαίνουμε πιο συχνά, γιατί είναι πέρασμα, δίπλα στον δρόμο που έχει κίνηση. Εκεί πέρα από τα δικά μας μηχανήματα, βάζουμε κι εργολάβο για την απομάκρυνση των σκουπιδιών. Εκεί έχουμε επιχειρήσει να αποκλείσουμε τον χώρο, για να τους αποτρέψουμε και να μην ξαναπετάμε. Ομως, τα ρίχνουν στον δρόμο(!)”.

Ο κ. Σκοπετέας επισήμανε ότι “είναι σημεία απόμερα και πηγαίνουν και πετάνε τις βραδινές ώρες. Τα αδειάζουν και με ανατροπές φορτηγών(!) και μπορεί να είναι και από όμορους δήμους, όχι μόνο από όμορα χωριά. Είναι ιστορία αρκετών χρόνων”.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήλωσε επίσης πως “οι εποπτικές αρχές (Αστυνομία και Δημοτική Αστυνομία) πρέπει να είναι πιο ενεργές και να βοηθήσουν και οι συνδημότες μας, αλλά κανένας δεν θέλει να κάνει τον κακό”.

Εκτίμησε ότι “είναι θέμα παιδείας που δεν υπάρχει. Πρόκειται για ασυδοσία που την βλέπουμε και μέσα στην πόλη” και παραδέχθηκε πως “αν δεν επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, δε θα αλλάξει η κατάσταση”.

Με την ευκαιρία ο κ. Σκοπετέας απηύθυνε έκκληση και ζήτησε “από τους δημότες μας που θέλουν να βγάλουν άχρηστα ογκώδη αντικείμενα, να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο 27210 22441 και να ρωτούν πότε είναι προγραμματισμένο να περάσει το φορτηγό από την περιοχή τους, ώστε να τα βγάζουν το προηγούμενο βράδυ”.

Απογοητευμένος ανέφερε ότι “το χειρότερο είναι ότι κάποιοι τα βγάζουν την Παρασκευή και μένουν στον δρόμο το Σαββατοκύριακο, που δεν μπορούμε να τα πάρουμε”.

Τέλος, ενημέρωσε ότι “καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή έχουμε 2 συνεργεία, για να μαζεύουν τα παρατημένα ογκώδη: το ένα με JCB και 2 φορτηγά και το άλλο με bobcat φορτηγό και αρπάγη. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μαζεύουμε φυτικά υπολείμματα από τους καθαρισμούς κτημάτων και οικοπέδων, που τα πετάνε δίπλα στους κάδους. Σήμερα Πέμπτη συνεργείο έχει πάει σε Σπερχογεία – Αιθαία και άλλο πηγαίνει σε Βέργα – Μικρή Μαντίνεια”.