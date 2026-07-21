Υψηλές θερμοκρασίες και τις επόμενες ημέρες στη Μεσσηνία

Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, με το θερμόμετρο να αναμένεται να κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, καθώς στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την αποφυγή πυρκαγιών εφαρμόζονται οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, με τον Δήμο Καλαμάτας να είναι σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων περιστατικών. Επίσης, έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τους εργαζόμενους στο Δήμο.

Στο πλαίσιο της προστασίας των ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ο Δήμος προσφέρει δροσιά σε κλιματιζόμενο χώρο ευθύνης του. Συγκεκριμένα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν να καταφύγουν, στο Α΄ ΚΑΠΗ (οδός Μπούτση 1).

Παράλληλα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται για σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3), μεταξύ άλλων, για τη Μεσσηνία.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199 ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.